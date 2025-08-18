Trưng bày chuyên đề “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Mốc son lịch sử hào hùng” tại Bảo tàng Hùng Vương

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9, sáng 18/8, tại cơ sở 1, Bảo tàng Hùng Vương tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Mốc son lịch sử hào hùng” . Dự khai mạc có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), các phòng, ban chuyên môn cùng đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Phổ thông chất lượng cao Hùng Vương.

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Bảo tàng Hùng vương cắt băng khai trương trưng bài chuyên đề “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Mốc son lịch sử hào hùng”.

Trưng bày giới thiệu 310 hình ảnh, tài liệu, hiện vật quý, tái hiện những dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Phú Thọ qua các thời kỳ. Không gian triển lãm được chia thành 4 chủ đề: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Mốc son lịch sử; Phú Thọ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954); Phú Thọ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1955 - 1975); Phú Thọ đổi mới và phát triển.

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL cùng các đại biểu thăm quan các hiện vật lịch sử.

Đông đảo học sinh đến tìm hiểu truyền thống hào hùng của dân tộc thông qua các hiện vật lịch sử.

Đợt trưng bày kéo dài từ ngày 18/8 -19/9/2025. Đây là hoạt động chính trị - văn hóa ý nghĩa, góp phần tôn vinh thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta trong mùa thu lịch sử, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, đồng thời bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Linh Trang