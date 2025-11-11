Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ tại Hội chợ Xúc tiến Thương mại - Kết nối cung cầu khu vực Đồng bằng Bắc Bộ 2025

Từ ngày 10/11/2025 đến hết ngày 16/11/2025, tại Đường Quảng Trường, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên diễn ra Hội chợ Xúc tiến Thương mại - Kết nối cung cầu khu vực Đồng bằng Bắc Bộ 2025 với quy mô 300 gian hàng.

Trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ tại Hội chợ Xúc tiến Thương mại - Kết nối cung cầu khu vực Đồng bằng Bắc Bộ 2025

Các đại biểu thăm quan gian hàng với nhiều sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ tại Hội chợ Xúc tiến Thương mại - Kết nối cung cầu khu vực Đồng bằng Bắc Bộ 2025

Khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ có 2 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm chè xanh chất lượng cao đạt OCOP của một số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh như chè Búp Tím; chè xanh Cẩm Mỹ; chè xanh Hoài Trung; chè Long Cốc; chè xanh Yên Thủy...; cùng các sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu khác như mì gạo, mì phở Hùng Lô; tương làng Bợ, tương hoa lúa; trà lá sen, trà thảo mộc, trà đông trùng hạ thảo; mật ong; cao xạ đen; rượu Mai Hạ và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác..

Trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ tại Hội chợ Xúc tiến Thương mại - Kết nối cung cầu khu vực Đồng bằng Bắc Bộ 2025

Gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ tại Hội chợ

Thông qua hoạt động trưng bày nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ tới đông đảo nhà đầu tư, nhà phân phối, người tiêu dùng trong khu vực phía Bắc góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh.

Đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tăng cường công tác xúc tiến thương mại, kết nối với các doanh nghiệp nước ngoài, các cơ quan đại diện và tổ chức xúc tiến thương mại. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển thị trường thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm cơ hội đầu tư và mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm.

Đức Anh


Đức Anh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phú thọ đền Hùng Đất Tổ ocop Hội chợ thương mại Xúc tiến đầu tư Thương mại Sản phẩm OCOP
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long