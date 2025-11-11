Trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ tại Hội chợ Xúc tiến Thương mại - Kết nối cung cầu khu vực Đồng bằng Bắc Bộ 2025

{title}
Từ ngày 10/11/2025 đến hết ngày 16/11/2025, tại Đường Quảng Trường, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên diễn ra Hội chợ Xúc tiến Thương mại - Kết nối cung cầu khu vực Đồng bằng Bắc Bộ 2025 với quy mô 300 gian hàng.
Các đại biểu thăm quan gian hàng với nhiều sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ tại Hội chợ Xúc tiến Thương mại - Kết nối cung cầu khu vực Đồng bằng Bắc Bộ 2025
Khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ có 2 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm chè xanh chất lượng cao đạt OCOP của một số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh như chè Búp Tím; chè xanh Cẩm Mỹ; chè xanh Hoài Trung; chè Long Cốc; chè xanh Yên Thủy...; cùng các sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu khác như mì gạo, mì phở Hùng Lô; tương làng Bợ, tương hoa lúa; trà lá sen, trà thảo mộc, trà đông trùng hạ thảo; mật ong; cao xạ đen; rượu Mai Hạ và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác..
Gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ tại Hội chợ
Thông qua hoạt động trưng bày nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ tới đông đảo nhà đầu tư, nhà phân phối, người tiêu dùng trong khu vực phía Bắc góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh.
Đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tăng cường công tác xúc tiến thương mại, kết nối với các doanh nghiệp nước ngoài, các cơ quan đại diện và tổ chức xúc tiến thương mại. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển thị trường thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm cơ hội đầu tư và mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm.
Đức Anh
