Trung Quốc cảnh báo nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu

Phó Thủ tướng Trung Quốc, ông Đinh Tiết Tường, nhận định sự gia tăng của chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ đang củng cố nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hoạt động xuất nhập khẩu tại cảng Dương Phố, Hải Nam (Trung Quốc). Ảnh: Công Tuyên/TTXVN

Trung Quốc vừa đưa ra cảnh báo về khả năng các chuỗi cung ứng gián đoạn trong bối cảnh các đối tác thương mại chủ chốt đang cân nhắc những biện pháp mới nhằm giải quyết tình trạng mất cân bằng và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung đất hiếm.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm Chuỗi cung ứng quốc tế Trung Quốc diễn ra ở Bắc Kinh vào ngày 22/6, Phó Thủ tướng Trung Quốc, ông Đinh Tiết Tường, nhận định sự gia tăng của chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ đang củng cố nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong những tháng gần đây, thặng dư thương mại ngày càng tăng của Trung Quốc với các đối tác lớn đã trở thành tâm điểm chú ý. Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét các biện pháp mới nhằm đối phó với đà tăng mạnh xuất khẩu từ quốc gia này.

Đồng thời, Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) gần đây đã nhất trí hướng tới mục tiêu đến năm 2030 không để bất kỳ quốc gia nào chiếm quá 60% nguồn cung đất hiếm nhập khẩu của nhóm.

Trước động thái trên, ngày 22/6, Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với hai nhà sản xuất đất hiếm của Mỹ. Hiện nay, Trung Quốc đang thống trị các chuỗi cung ứng đất hiếm - loại vật liệu thiết yếu để sản xuất các công nghệ hiện đại từ điện thoại thông minh đến máy bay chiến đấu. Năm ngoái, Trung Quốc cũng đã sử dụng lợi thế này để đáp trả các mức thuế do Tổng thống Donald Trump áp đặt.

Trước những chỉ trích về trợ cấp không công bằng và thương mại mất cân bằng, ông Đinh Tiết Tường lập luận rằng khả năng cạnh tranh của Trung Quốc đến từ chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh và quy mô thị trường rộng lớn.

Vào tháng 4, Trung Quốc thông báo thiết lập một cơ chế mới sâu rộng nhằm đảm bảo an ninh cho các chuỗi cung ứng. Các quy định này cho phép các cơ quan chính phủ thực hiện các cuộc điều tra an ninh đối với những thực thể nước ngoài nếu họ áp dụng các lệnh cấm phân biệt đối xử hoặc thực hiện các hành động gây hại cho an ninh chuỗi cung ứng của Trung Quốc.

Sự gia tăng căng thẳng thương mại đang tạo thêm rủi ro cho nền kinh tế Trung Quốc trong bối cảnh có nhiều dấu hiệu cho thấy quốc gia này đang chịu áp lực lớn. Các chỉ số công bố tuần trước cho thấy chi tiêu tiêu dùng và đầu tư đều giảm xuống mức thấp nhất kể từ giai đoạn đại dịch COVID-19.

Các số liệu này phản ánh những điểm yếu nội tại, ngay cả khi hoạt động xuất khẩu bùng nổ và sự hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị liên quan đến Iran đang giúp giảm bớt phần nào sức ép đối với nền kinh tế.

Theo Vietnam+