Trung Quốc công bố các ưu tiên chính sách nhằm tăng động lực kinh tế

{title}
{publish}
{head}
Trung Quốc cam kết triển khai chiến dịch kích cầu tiêu dùng toàn diện, tạo điều kiện để người dân có thu nhập ổn định, an tâm và sẵn sàng chi tiêu trong một môi trường được cải thiện.
Người dân mua sắm tại siêu thị ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 17/4, Trung Quốc đã công bố một loạt ưu tiên chính sách nhằm tăng cường động lực kinh tế, mở rộng nhu cầu nội địa và đảm bảo sự phát triển ổn định.
Phát biểu họp báo tại Bắc Kinh, ông Vương Xương Lâm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia (NDRC), cho biết Trung Quốc sẽ triển khai nhiều chính sách vĩ mô, đồng thời đề ra các biện pháp dự phòng cho từng điều kiện thực tế. Chính phủ cũng sẽ đẩy mạnh mở rộng nhu cầu nội địa hiệu quả, xây dựng kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030 và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.
Theo ông Vương Xương Lâm, dù sở hữu quy mô thị trường khổng lồ, tiềm năng tiêu dùng của Trung Quốc vẫn chưa được khai thác hết, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ. Chính quyền cam kết triển khai chiến dịch kích cầu tiêu dùng toàn diện, tạo điều kiện để người dân có thu nhập ổn định, an tâm và sẵn sàng chi tiêu trong một môi trường được cải thiện.
Nâng cao sức mua của hộ gia đình được xác định là ưu tiên hàng đầu. Các biện pháp bao gồm hoàn thiện cơ chế thúc đẩy việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định và mở rộng tuyển dụng, khuyến khích khởi nghiệp và thúc đẩy các ngành nghề mới.
Song song với chương trình đổi hàng tiêu dùng cũ lấy mới, Trung Quốc sẽ tập trung nâng cấp lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là y tế, chăm sóc người cao tuổi và du lịch văn hóa.
Đáng chú ý, các cơ quan chức năng cũng sẽ tăng cường đào tạo kỹ năng, phát triển cơ hội việc làm, bảo vệ quyền lợi người lao động, đảm bảo an sinh xã hội cho các nhóm yếu thế, đi đôi với thực hiện các kế hoạch tăng thu nhập cho cả người dân thành thị và nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dịch chuyển hai chiều và hội nhập thị trường lao động Trung Quốc.
Nội dung này được đề cập rõ trong hướng dẫn do Bộ Nhân lực và An sinh xã hội, Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia, Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc phối hợp ban hành.
“Quốc gia tỷ dân” cũng sẽ tận dụng lợi thế thị trường lớn để thúc đẩy các kịch bản tiêu dùng mới và phát triển kinh tế thông minh thông qua sáng kiến “AI plus” (Trí tuệ nhân tạo cộng).
Ngoài các biện pháp thúc đẩy đổi mới công nghệ và phát triển công nghiệp mới nổi, chính quyền Trung Quốc còn cam kết đảm bảo nguồn cung và giá cả ổn định cho các mặt hàng thiết yếu như năng lượng và lương thực, đồng thời đẩy nhanh xây dựng hệ thống năng lượng kiểu mới và thúc đẩy sự phát triển ổn định của thị trường bất động sản.
Dữ liệu chính thức cho thấy kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5% trong quý 1 vừa qua, vượt kỳ vọng của nhiều tổ chức quốc tế và củng cố vai trò là lực lượng ổn định trong nền kinh tế toàn cầu đầy biến động.
Theo Vietnam+
Với mức sản lượng hiện tại vào khoảng 2 triệu thùng mỗi ngày, toàn bộ hệ thống chứa dầu của Iran sẽ nhanh chóng đạt giới hạn trong vòng tối đa 2 tháng, thậm chí chỉ khoảng 2 tuần.
Trước tình trạng giá dầu leo thang và chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu bị gián đoạn do căng thẳng tại Trung Đông, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vừa công bố gói hỗ trợ tài...
Tổng thống Trump cho biết Washington và Tehran “gần đạt được” thỏa thuận hòa bình, sau khi Iran được cho là đã đồng ý bàn giao kho urani làm giàu, mở ra triển vọng hạ nhiệt...
Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thông báo những cuộc thảo luận về vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran đang được tiến hành và sự kiện này nhiều khả năng sẽ được tổ chức...
Anh, Nhật Bản, Australia, Phần Lan, Ireland, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Tây Ban Nha và Thụy Điển đã ra tuyên bố chung kêu gọi IMF và WB triển khai “hỗ trợ khẩn cấp."
Một khoảng lặng hiếm hoi sau những ngày tháng giao tranh khốc liệt đã xuất hiện trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, khi hai bên tuyên bố ngừng bắn nhân dịp Lễ Phục sinh. Sau thời...
Quân đội Mỹ ngày 14/4 cho biết chiến dịch phong tỏa các cảng của Iran đã huy động hơn 10 nghìn binh sĩ cùng nhiều tàu chiến và máy bay.