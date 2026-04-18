Trung Quốc công bố các ưu tiên chính sách nhằm tăng động lực kinh tế

Trung Quốc cam kết triển khai chiến dịch kích cầu tiêu dùng toàn diện, tạo điều kiện để người dân có thu nhập ổn định, an tâm và sẵn sàng chi tiêu trong một môi trường được cải thiện.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 17/4, Trung Quốc đã công bố một loạt ưu tiên chính sách nhằm tăng cường động lực kinh tế, mở rộng nhu cầu nội địa và đảm bảo sự phát triển ổn định.

Phát biểu họp báo tại Bắc Kinh, ông Vương Xương Lâm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia (NDRC), cho biết Trung Quốc sẽ triển khai nhiều chính sách vĩ mô, đồng thời đề ra các biện pháp dự phòng cho từng điều kiện thực tế. Chính phủ cũng sẽ đẩy mạnh mở rộng nhu cầu nội địa hiệu quả, xây dựng kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030 và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Theo ông Vương Xương Lâm, dù sở hữu quy mô thị trường khổng lồ, tiềm năng tiêu dùng của Trung Quốc vẫn chưa được khai thác hết, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ. Chính quyền cam kết triển khai chiến dịch kích cầu tiêu dùng toàn diện, tạo điều kiện để người dân có thu nhập ổn định, an tâm và sẵn sàng chi tiêu trong một môi trường được cải thiện.

Nâng cao sức mua của hộ gia đình được xác định là ưu tiên hàng đầu. Các biện pháp bao gồm hoàn thiện cơ chế thúc đẩy việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định và mở rộng tuyển dụng, khuyến khích khởi nghiệp và thúc đẩy các ngành nghề mới.

Song song với chương trình đổi hàng tiêu dùng cũ lấy mới, Trung Quốc sẽ tập trung nâng cấp lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là y tế, chăm sóc người cao tuổi và du lịch văn hóa.

Đáng chú ý, các cơ quan chức năng cũng sẽ tăng cường đào tạo kỹ năng, phát triển cơ hội việc làm, bảo vệ quyền lợi người lao động, đảm bảo an sinh xã hội cho các nhóm yếu thế, đi đôi với thực hiện các kế hoạch tăng thu nhập cho cả người dân thành thị và nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dịch chuyển hai chiều và hội nhập thị trường lao động Trung Quốc.

Nội dung này được đề cập rõ trong hướng dẫn do Bộ Nhân lực và An sinh xã hội, Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia, Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc phối hợp ban hành.

“Quốc gia tỷ dân” cũng sẽ tận dụng lợi thế thị trường lớn để thúc đẩy các kịch bản tiêu dùng mới và phát triển kinh tế thông minh thông qua sáng kiến “AI plus” (Trí tuệ nhân tạo cộng).

Ngoài các biện pháp thúc đẩy đổi mới công nghệ và phát triển công nghiệp mới nổi, chính quyền Trung Quốc còn cam kết đảm bảo nguồn cung và giá cả ổn định cho các mặt hàng thiết yếu như năng lượng và lương thực, đồng thời đẩy nhanh xây dựng hệ thống năng lượng kiểu mới và thúc đẩy sự phát triển ổn định của thị trường bất động sản.

Dữ liệu chính thức cho thấy kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5% trong quý 1 vừa qua, vượt kỳ vọng của nhiều tổ chức quốc tế và củng cố vai trò là lực lượng ổn định trong nền kinh tế toàn cầu đầy biến động.

Theo Vietnam+