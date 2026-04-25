Trung Quốc đặt mục tiêu đưa mẫu vật từ Sao Hỏa về Trái Đất vào khoảng năm 2031

Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc hôm nay (24/4) cho biết, sứ mệnh thám hiểm hành tinh Thiên Vấn-3 (Tianwen-3) của nước này dự kiến ​​sẽ được phóng vào khoảng năm 2028 và đưa các mẫu vật từ Sao Hỏa trở về Trái Đất vào khoảng năm 2031.

Tuyên bố được đưa ra tại Lễ Khởi động Ngày Vũ trụ Trung Quốc lần thứ 11. Cùng ngày, Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) đã chính thức công bố danh sách các dự án hợp tác được lựa chọn cho sứ mệnh Thiên Vấn-3.

Một triển lãm về chương trình thám hiểm Mặt Trăng của Trung Quốc tổ chức tại Bảo tàng Triển lãm EXPO Thế giới ở Thượng Hải, trưng bày các sứ mệnh thám hiểm hành tinh Thiên Vấn-1, Thiên Vấn-2 và Thiên Vấn-3 vào tháng 7/2025. Ảnh: VCG.

Theo đó, tàu quỹ đạo sẽ mang theo 3 tải trọng hợp tác, gồm máy quang phổ Mars PEX, do nhóm công tác thám hiểm thuộc Ủy ban Nghiên cứu Vũ trụ Quốc tế chủ trì, dùng để tìm kiếm dấu vết của sự sống trên Sao Hỏa và phát hiện thành phần khoáng chất trên bề mặt hành tinh này; thiết bị phân tích thành phần ion phân tử Sao Hỏa, do Đại học Khoa học và Công nghệ Ma Cao chủ trì, dùng để nghiên cứu quá trình thất thoát khí quyển của Sao Hỏa; máy quang phổ giao thoa laser, do Đại học Trung văn Hong Kong chủ trì, dùng để nghiên cứu các cấu hình thẳng đứng của các đồng vị nước trong bầu khí quyển và các trường gió trên Sao Hỏa.

Tàu quỹ đạo sẽ mang theo một thiết bị chụp ảnh siêu phổ bề mặt Sao Hỏa – do Đại học Hong Kong chủ trì – nhằm thực hiện các cuộc thăm dò như tìm kiếm dấu vết sự sống, xác định các khoáng chất chứa nước và khảo sát tài nguyên.

Tàu đổ bộ sẽ mang theo một hệ thống phản xạ laser - do Phòng thí nghiệm Quốc gia Frascati thuộc Viện Vật lý Hạt nhân Quốc gia Italy chủ trì - nhằm thiết lập các điểm tham chiếu chính xác trên bề mặt Sao Hỏa.

Theo Tân Hoa xã, kể từ khi (CNSA) công bố các cơ hội hợp tác vào tháng 4/2025, cơ quan này đã nhận được 28 hồ sơ bày tỏ mong muốn tham gia. Dựa trên các nguyên tắc tuyển chọn như giá trị khoa học cao, khả năng hỗ trợ sứ mệnh mạnh mẽ, tính khả thi về mặt kỹ thuật và độ chín về công nghệ, 5 dự án hợp tác đã được chọn tham gia vào sứ mệnh Thiên Vấn-3.

