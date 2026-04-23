Giải mã lý do internet Việt Nam thuộc nhóm rẻ nhất thế giới

Thế giới công nghệ đang bước vào một giai đoạn mới, khi chi phí hạ tầng không còn ở mức thấp như trước. Tuy nhiên, ngay cả khi có sự điều chỉnh, người dùng internet tại Việt Nam vẫn được hưởng nhiều lợi thế.

Trong một thực tế quen thuộc vào giờ cao điểm, một gia đình 4 người ở đô thị có thể đồng thời xem video 4K, học tập trực tuyến, họp online, chơi game và kết nối hàng chục thiết bị thông minh. Nhu cầu sử dụng tăng lên nhanh và hạ tầng internet cũng phải thay đổi để đáp ứng. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng nhu cầu là một thực tế khác, chi phí đầu tư cho hạ tầng viễn thông đang tăng mạnh trên phạm vi toàn cầu.

Theo các tổ chức nghiên cứu quốc tế, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đã khiến nhu cầu chip, bộ nhớ và thiết bị lưu trữ tăng đột biến, kéo theo giá linh kiện tăng liên tục trong nhiều quý. Báo cáo từ Counterpoint Research cho thấy, giá bộ nhớ đã tăng vọt 40 - 50% trong quý 4 của 2025, tiếp tục tăng 40 - 50% trong quý 1 của năm 2026 và dự kiến tiếp tục tăng thêm trong các quý tiếp theo.

Xu hướng này không chỉ ảnh hưởng đến các trung tâm dữ liệu hay doanh nghiệp công nghệ lớn mà còn tác động trực tiếp đến hạ tầng viễn thông - nơi mỗi kết nối internet của người dùng đều phụ thuộc vào hệ thống thiết bị này. Bên cạnh đó, chi phí vận hành, logistics và đầu tư hạ tầng trên toàn cầu cũng đang thiết lập một mặt bằng mới trong bối cảnh yếu tố địa chính trị và chuỗi cung ứng đang có nhiều biến động.

Internet tại Việt Nam vẫn rẻ, nhưng đã thay đổi

Dù chịu tác động từ xu hướng chung, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm quốc gia có chi phí internet băng rộng thấp nhất thế giới. Theo dữ liệu tổng hợp năm 2025 của nền tảng so sánh chi phí sinh hoạt quốc tế Numbeo, mức giá trung bình cho gói internet cố định có tốc độ từ 60 Mbps trở lên, dung lượng không giới hạn tại Việt Nam chỉ ở mức khoảng 8,87 USD/tháng (tương đương khoảng hơn 200.000 đồng). Mức cước này đưa Việt Nam lọt vào nhóm những nền kinh tế có chi phí internet băng thông rộng rẻ nhất thế giới và dẫn đầu về mức độ dễ tiếp cận tại khu vực Đông Nam Á.

Trong khi đó, chất lượng dịch vụ lại có những bước tiến lớn. Tốc độ internet tăng từ 2 - 5 lần trong những năm gần đây, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu sử dụng ngày càng đa dạng. Các gói cước tốc độ 300 Mbps, 500 Mbps, thậm chí 1 Gbps ngày càng phổ biến tại khu vực đô thị.

Theo số liệu từ Ookla, tính đến đầu năm 2026, tốc độ internet băng rộng cố định của Việt Nam đã chính thức thiết lập vị trí vững chắc trong nhóm 10 quốc gia dẫn đầu thế giới. Kết quả này đến từ việc các nhà mạng liên tục đầu tư vào cả hạ tầng quốc tế là cáp quang biển lẫn hạ tầng cuối với các thiết bị truy cập - phần kết nối đến từng hộ gia đình.

Việc trang bị miễn phí modem thế hệ mới như Wi-Fi 6 cùng các chính sách trợ giá thiết bị đầu cuối, đã giúp nâng cao đáng kể trải nghiệm sử dụng thực tế. Nói cách khác, người dùng Việt Nam đang trả mức chi phí gần như không đổi, nhưng nhận được chất lượng dịch vụ cao hơn so với trước đây.

Chi phí đầu tư cho hạ tầng số đang tăng mạnh

Trong bối cảnh chi phí hạ tầng tăng cao, các nhà mạng trên thế giới đã đồng loạt tăng giá cước internet. Tại Việt Nam, đầu tháng 3, một số nhà mạng đã thực hiện điều chỉnh giá cước ở mức khoảng 5 - 8%. Đây là mức điều chỉnh tương đối nhỏ nếu so với mức tăng chi phí thiết bị toàn cầu nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì chất lượng dịch vụ. Việc điều chỉnh này không đơn thuần là tăng giá, mà nhằm đảm bảo các doanh nghiệp viễn thông có đủ nguồn lực để duy trì mạng lưới ổn định khi nhu cầu tăng nhanh, tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng, triển khai các công nghệ mới.

Nhờ đó, người dùng không chỉ có kết nối internet mà còn là một trải nghiệm số trọn vẹn hơn. Đó là kết nối ổn định cho cả gia đình, ngay cả khi nhiều thiết bị hoạt động cùng lúc. Tốc độ cao đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc và giải trí chất lượng. Thiết bị hiện đại được trang bị sẵn giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu, đồng thời mở ra khả năng tiếp cận ngày càng đa dạng các dịch vụ số.

