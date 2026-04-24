Apple phát hành bản cập nhật sửa lỗi quan trọng cho iPhone và iPad

Apple vừa phát hành các bản cập nhật quan trọng cho người dùng iPhone và iPad, bao gồm iOS 26.4.2 và iPadOS 26.4, nhằm vá các lỗi quan trọng.

Các bản cập nhật này được Apple triển khai chứa các bản sửa lỗi và cập nhật bảo mật, mặc dù công ty không tiết lộ cụ thể những lỗi nào đã khắc phục.

Theo thông tin từ Apple, nhật ký thay đổi chính thức chỉ ghi nhận rằng “Bản cập nhật này cung cấp các bản sửa lỗi và cập nhật bảo mật cho iPhone của bạn”. Người dùng có thể cập nhật thiết bị của mình lên iOS 26.4.2 hoặc iPadOS 26.4.2 bằng cách vào Cài đặt > Cài đặt Chung > Cập nhật phần mềm và làm theo hướng dẫn. Kích thước bản cập nhật sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng thiết bị, nhưng dự kiến sẽ vượt quá 500 MB.

Người dùng iPhone được khuyến cáo cập nhật lên iOS 26.4.2 để khắc phục lỗ hổng bảo mật

Đáng chú ý, bản cập nhật này khắc phục lỗ hổng bảo mật được đánh dấu là CVE-2026-28950, có thể dẫn đến việc các thông báo “đã đánh dấu để xóa” vẫn còn hiển thị trên thiết bị. iOS 26.4.2 và iPadOS 26.4.2 hiện có sẵn cho các thiết bị như iPhone 11 trở lên, iPad Pro 12.9 inch thế hệ thứ 3 trở lên, iPad Pro 11 inch thế hệ thứ nhất trở lên, iPad Air thế hệ thứ 3 trở lên, iPad thế hệ thứ 8 trở lên và iPad mini thế hệ thứ 5 trở lên.

iPhone và iPad đời cũ không bị Apple bỏ rơi

Đối với những thiết bị không hỗ trợ iOS/iPadOS 26, Apple cũng đã phát hành các bản cập nhật iOS 18.7.8 và iPadOS 18.7.8 nhằm khắc phục lỗ hổng bảo mật CVE-2026-28950 mà không có tính năng mới nào.

Apple dự kiến sẽ phát hành iOS/iPadOS 26.5 trước khi công bố iOS 27 tại hội nghị WWDC 2026 diễn ra vào tháng 6 tới đây. Bản cập nhật iOS 26.5 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thay đổi cho Apple Maps, ứng dụng nhắn tin và các tính năng khác.

Tại sự kiện Hội nghị nhà phát triển thường niên vào tháng 6, Apple dự kiến sẽ thảo luận về các bản phát hành “27”, cải tiến Siri và nhiều nội dung khác. Các bản cập nhật này chỉ được triển khai chính thức vào tháng 9, trong đó iOS 27 sẽ xuất hiện lần đầu tiên cùng dòng iPhone 18 Pro và thậm chí cả iPhone gập đầu tiên của Apple.

