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Trung Quốc thúc đẩy cải cách y tế nhằm mục tiêu nâng cao sức khỏe toàn dân

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi đẩy mạnh cải cách hệ thống y tế, hướng tới đạt những bước tiến mang tính quyết định trong Sáng kiến “Trung Quốc Khỏe mạnh” giai đoạn 2026-2030.

Trung Quốc thúc đẩy cải cách y tế nhằm mục tiêu nâng cao sức khỏe toàn dân

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại hội nghị ngày 13-10. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về y tế diễn ra trong hai ngày 12 và 13-10 tại Bắc Kinh, Tổng bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình, nhấn mạnh sức khỏe người dân là thước đo quan trọng phản ánh sự thịnh vượng và sức mạnh quốc gia.

Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, kể từ năm 2012, nước này đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong phát triển hệ thống dịch vụ y tế, y học cổ truyền, phòng chống dịch bệnh và bảo đảm an ninh y tế. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển mới, Trung Quốc cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe theo hướng cân bằng, toàn diện, chất lượng cao và hiệu quả.

Tổng bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh yêu cầu chuyển trọng tâm sang phòng bệnh, tăng cường y tế cơ sở, nâng cao nhận thức và khuyến khích người dân chủ động quản lý sức khỏe. Đồng thời, Trung Quốc cần củng cố năng lực phòng chống dịch bệnh, tối ưu hóa mạng lưới cơ sở y tế để người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ chăm sóc và điều trị hiệu quả.

Ông Tập cũng kêu gọi thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế, bảo tồn và phát triển y học cổ truyền, đào tạo nhân lực chất lượng cao, đồng thời tăng cường phối hợp giữa hệ thống y tế, bảo hiểm y tế và ngành dược phẩm.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh việc triển khai các định hướng của Tổng bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình, gắn phát triển y tế với phát triển kinh tế - xã hội, tập trung giải quyết những vấn đề người dân quan tâm, cải thiện chất lượng khám chữa bệnh và nâng cao dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, trẻ em.

Trung Quốc cũng khẳng định chủ trương mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần giải quyết các thách thức y tế toàn cầu và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

https://hanoimoi.vn/trung-quoc-thuc-day-cai-cach-y-te-nham-muc-tieu-nang-cao-suc-khoe-toan-dan-1761015.html

Theo hanoimoi.vn


Theo hanoimoi.vn

 Từ khóa: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Cải cách Tổng bí thư Phòng chống dịch bệnh Nhân lực chất lượng cao Toàn dân Mục tiêu Y học cổ truyền hệ thống Trong sáng
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