Trung tâm Thanh thiếu nhi Hùng Vương tham gia Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi toàn quốc

{title}
{publish}
{head}
Tại Công viên Thống Nhất - thủ đô Hà Nội vừa diễn ra Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi toàn quốc thu hút hơn 1.000 thiếu nhi trong Đội Nghệ thuật măng non đến từ 27 cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi trên cả nước, trong đó có Trung tâm Thanh thiếu nhi Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.
Đoàn thiếu nhi tỉnh Phú Thọ tham gia Liên hoan với tiết mục hát múa “Công ơn Hùng Vương”.
Tham gia liên hoan, Đoàn Trung tâm Thanh thiếu nhi Hùng Vương đã mang đến tiết mục hát múa “Công ơn Hùng Vương” được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa vùng Đất Tổ, thể hiện tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và tinh thần năng động của thiếu nhi Phú Thọ, được Ban Tổ chức đánh giá cao.
Với thành tích nổi bật, tích cực tham gia các hoạt động, Trung tâm vinh dự nhận Bằng khen “Đơn vị xuất sắc” từ Hội đồng Đội Trung ương. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của cán bộ Trung tâm cùng các em thiếu nhi, đồng thời là động lực để Trung tâm Thanh thiếu nhi Hùng Vương tiếp tục tỏa sáng trên những sân chơi nghệ thuật trong thời gian tới.
Liên hoan là dịp để thiếu nhi tỉnh Phú Thọ được giao lưu, học hỏi và phát huy năng khiếu nghệ thuật. Với tinh thần đoàn kết - sáng tạo - hội nhập, các em thiếu nhi không chỉ mang đến những tiết mục biểu diễn đậm bản sắc văn hóa quê hương, mà còn để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng bạn bè đến từ khắp mọi miền đất nước.
Hồng Nhung
baophutho.vn Thực hiện Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương...
baophutho.vn Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có 41 Di sản văn hóa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia,...
Trong không khí chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều bạn trẻ đã chọn tà áo dài truyền thống để chụp ảnh cùng lá cờ Tổ quốc, thể hiện lòng tự hào và...
baophutho.vn Nơi đàn chim trở về
Chiều 11/8, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Bộ Công an tổ chức Họp báo công bố hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám...
Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam vừa chính thức được thành lập và có buổi ra mắt tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đại hội lần thứ nhất của Hiệp hội nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu Ban Chấp...
Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8/1961-10/8/2025), Trung tâm Truyền thông Cộng đồng Môi trường giới thiệu đến công chúng cuốn sách “Chia sẻ và Tỉnh thức”.