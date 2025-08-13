Văn hóa
Trung tâm Thanh thiếu nhi Hùng Vương tham gia Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi toàn quốc

Tại Công viên Thống Nhất - thủ đô Hà Nội vừa diễn ra Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi toàn quốc thu hút hơn 1.000 thiếu nhi trong Đội Nghệ thuật măng non đến từ 27 cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi trên cả nước, trong đó có Trung tâm Thanh thiếu nhi Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.

Đoàn thiếu nhi tỉnh Phú Thọ tham gia Liên hoan với tiết mục hát múa “Công ơn Hùng Vương”.

Tham gia liên hoan, Đoàn Trung tâm Thanh thiếu nhi Hùng Vương đã mang đến tiết mục hát múa “Công ơn Hùng Vương” được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa vùng Đất Tổ, thể hiện tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và tinh thần năng động của thiếu nhi Phú Thọ, được Ban Tổ chức đánh giá cao.

Với thành tích nổi bật, tích cực tham gia các hoạt động, Trung tâm vinh dự nhận Bằng khen “Đơn vị xuất sắc” từ Hội đồng Đội Trung ương. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của cán bộ Trung tâm cùng các em thiếu nhi, đồng thời là động lực để Trung tâm Thanh thiếu nhi Hùng Vương tiếp tục tỏa sáng trên những sân chơi nghệ thuật trong thời gian tới.

Liên hoan là dịp để thiếu nhi tỉnh Phú Thọ được giao lưu, học hỏi và phát huy năng khiếu nghệ thuật. Với tinh thần đoàn kết - sáng tạo - hội nhập, các em thiếu nhi không chỉ mang đến những tiết mục biểu diễn đậm bản sắc văn hóa quê hương, mà còn để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng bạn bè đến từ khắp mọi miền đất nước.

