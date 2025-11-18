Trung tâm Ung bướu đồng hành cùng người bệnh

Với người bệnh ung thư, mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến không chỉ với bệnh tật mà còn với chính nghị lực và niềm tin. Hiểu được điều đó, hơn một thập kỷ qua, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ luôn nỗ lực trở thành điểm tựa vững chắc cho người bệnh, mang đến cơ hội được chăm sóc, điều trị bằng kỹ thuật hiện đại và sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ.

Thành lập ngày 25/11/2011, Trung tâm Ung bướu là đơn vị chuyên khoa sâu, đảm nhiệm công tác khám, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân ung thư trên địa bàn và khu vực lân cận. Không chỉ phục vụ người dân trong tỉnh, Trung tâm còn tiếp nhận người bệnh một số tỉnh lân cận như: Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La... Dưới sự lãnh đạo của tiến sĩ Phạm Tiến Chung - Giám đốc Trung tâm, cùng đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm như BSCKII Trần Xuân Vĩnh, BSCKII Đỗ Mạnh Hải, BSCKII Nguyễn Xuân Quý..., Trung tâm đã phát triển vững mạnh, trở thành địa chỉ tin cậy đối với người bệnh điều trị ung thư.

Hiện nay, Trung tâm có 127 cán bộ, nhân viên; trong đó có 42 bác sĩ, 72 điều dưỡng và 13 kỹ thuật viên. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và y đức, đội ngũ cán bộ y tế luôn đặt người bệnh làm trung tâm trong mọi hoạt động chuyên môn. Trung tâm hoạt động theo mô hình điều trị kết hợp đa mô thức gồm 4 chuyên khoa: Phẫu thuật ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân, Hóa trị và Khoa Chăm sóc giảm nhẹ. Các khoa phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các phương pháp điều trị hiện đại.

Cán bộ Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ chụp SPECT/CT cho người bệnh.

Trong lĩnh vực nội khoa, Trung tâm đã triển khai nhiều phương pháp hiện đại như điều trị trúng đích sinh học cho các bệnh ung thư phổi, vú, đại trực tràng, buồng trứng, cổ tử cung, lympho; hóa trị bổ trợ, hóa trị liên tục bằng máy; điều trị nội tiết cho ung thư vú và tuyến tiền liệt.

Ở lĩnh vực xạ trị và y học hạt nhân, Trung tâm đã làm chủ các kỹ thuật tiên tiến như xạ trị 3D, xạ trị điều biến liều (IMRT), xạ trị cung điều biến thể tích (VMAT), xạ phẫu (SRS, SBRT); cùng các kỹ thuật chẩn đoán hiện đại như xạ hình xương, xạ hình chức năng tuyến giáp, gan, thận, và liệu pháp iod phóng xạ điều trị bệnh basedow.

Trong giải phẫu bệnh và xét nghiệm sinh học phân tử, các kỹ thuật xét nghiệm đột biến gen (EGFR, KRAS, BRAF, NRAS), chỉ số ung thư (Tumor Marker) và sinh thiết lỏng (Cell Block) giúp phát hiện sớm, xác định chính xác loại ung thư, góp phần xây dựng phác đồ điều trị phù hợp, hiệu quả.

Để đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng cao, Trung tâm Ung bướu được đầu tư hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính 3D, Versa HD, máy chụp mô phỏng cắt lớp vi tính đồng bộ nhịp thở 4D, cánh tay robot MAXIO, máy xạ hình SPECT/CT và máy đo độ tập trung tuyến giáp (Thyroid Uptake System).

Nhờ ứng dụng các thiết bị tiên tiến, công tác chẩn đoán và điều trị đạt độ chính xác cao, giảm biến chứng, rút ngắn thời gian phục hồi, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. Sau hơn 10 năm hoạt động, Trung tâm Ung bướu đã điều trị cho hàng nghìn lượt bệnh nhân ung thư, mang lại niềm tin và cơ hội sống cho người bệnh.

Nhiều bệnh nhân sau thời gian điều trị tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội đã chủ động quay về Trung tâm để tiếp tục điều trị hoặc chăm sóc giảm nhẹ, bởi tin tưởng vào chất lượng chuyên môn và tấm lòng tận tụy của đội ngũ y, bác sĩ nơi đây. Tiến sĩ Phạm Tiến Chung - Giám đốc Trung tâm Ung bướu cho biết: “Chúng tôi luôn nỗ lực mang đến cho người bệnh dịch vụ y tế chất lượng, toàn diện và nhân văn nhất. Mỗi bệnh nhân được chữa khỏi, mỗi nụ cười sau điều trị chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của tập thể cán bộ y, bác sĩ Trung tâm Ung bướu”.

Trong thời gian tới, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng kỹ thuật cao, mở rộng hợp tác chuyên khoa với các bệnh viện đầu ngành trong và ngoài nước, hướng đến xây dựng Trung tâm trở thành một trong những đơn vị điều trị ung thư hàng đầu khu vực phía Bắc.

Hạnh Thúy