Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê chuyển đổi số để phục vụ người dân tốt hơn

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số (CĐS) không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với mọi ngành, mọi lĩnh vực, trong đó ngành Y tế được xác định là một trong những trụ cột quan trọng. Vì vậy, thời gian qua, Trung tâm Y tế (TTYT) khu vực Cẩm Khê là một trong những đơn vị tiên phong trong việc triển khai các nội dung CĐS, đem lại những hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực trong công cuộc hiện đại hóa ngành Y tế.

Cán bộ TTYT khu vực hướng dẫn khách hàng thanh toán viện phí qua mã QR

Bà Nguyễn Thị Hòa - 64 tuổi, xã Đồng Lương có hẹn tái khám tại TTYT khu vực Cẩm Khê. Thay vì mang theo hồ sơ giấy và thẻ BHYT như trước, bà chỉ cần xuất trình căn cước công dân gắn chip. Chỉ sau vài thao tác quét mã, toàn bộ thông tin y tế, từ lịch sử khám chữa bệnh đến kết quả xét nghiệm đã hiển thị trên hệ thống, giúp bác sĩ nhanh chóng nắm bắt tình trạng bệnh. Bà Nguyễn Thị Hoà phấn khởi cho biết: “Giờ chỉ cần CCCD là đủ, không lo mất giấy tờ. Với người lớn tuổi như tôi, như vậy rất tiện lợi”. Trường hợp của bà Hòa chỉ là một trong hàng ngàn người dân đã và đang thụ hưởng những tiện ích rõ rệt từ công cuộc CĐS tại TTYT Khu vực Cẩm Khê. Không chỉ là số hóa hồ sơ, mà là chuyển mình toàn diện từ tư duy quản lý đến cung cách phục vụ.

Trung tâm Y tế Khu vực Cẩm Khê hiện là một trong những đơn vị y tế tuyến cơ sở đi đầu trong triển khai CĐS của ngành Y tế Phú Thọ. Thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ và các chỉ đạo từ UBND tỉnh, Sở Y tế Phú Thọ, Trung tâm đã ban hành hàng loạt văn bản, kế hoạch hành động cụ thể nhằm triển khai đồng bộ các nội dung từ ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh đến xây dựng và vận hành bệnh án điện tử. Việc quán triệt sâu sắc tinh thần lấy người bệnh làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo đã trở thành kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động CĐS của đơn vị.

Sau khi khám bệnh, người bệnh có thể tự thanh toán qua dùng mã quyét QR

BS.CKII Nguyễn Thành Mạnh - Phó Giám đốc TTYT khu vực Cẩm Khê cho biết: “CĐS không chỉ đơn thuần là số hóa dữ liệu mà là sự chuyển mình toàn diện trong tư duy quản lý, vận hành và phục vụ người dân. Chúng tôi xác định, muốn nâng cao chất lượng khám chữa bệnh thì phải ứng dụng công nghệ thông minh, hiện đại vào mọi khâu; từ tiếp đón, chẩn đoán, điều trị đến thanh toán và quản lý bệnh án”. Một trong những kết quả nổi bật của Trung tâm là việc hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ được giao trong Đề án 06, trong đó có triển khai liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe lái xe và khai báo lưu trú qua hệ thống kết nối quốc gia.

Người dân có thể thực hiện thủ tục qua Cổng Dịch vụ công mà không cần đến cơ quan Nhà nước, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Cùng với đó, TTYT Khu vực Cẩm Khê đã triển khai mạnh mẽ bệnh án điện tử (BAĐT), là một trong những trụ cột quan trọng trong công cuộc CĐS y tế. Đến nay, tỷ lệ số hóa bệnh án đạt khoảng 92%. Các bác sĩ, điều dưỡng được cấp chữ ký số, toàn bộ kết quả cận lâm sàng như X-quang, siêu âm, xét nghiệm được tích hợp vào hệ thống PACS - LIS - HIS, giúp chẩn đoán chính xác và nhanh chóng.

Hiện tại, đơn vị đang thí điểm ký số dữ liệu XML, tiến tới hoàn thiện tất cả các bảng dữ liệu theo chuẩn 4750 và chuẩn 3176 của Bộ Y tế. Tỷ lệ ký số thành công đạt 99 - 100%. Việc kết nối hệ thống khám chữa bệnh với Cổng giám định BHXH cũng đã được thực hiện bằng API tự động. Người dân chỉ cần đưa CCCD, toàn bộ thông tin về bảo hiểm y tế, lịch sử khám, mã số BHXH... đều hiện lên. Bệnh án được lưu trữ an toàn trên nền tảng điện toán đám mây, có thể tra cứu bất cứ lúc nào. Đó là bước tiến vượt bậc về chất lượng khám chữa bệnh.

Không chỉ chú trọng hạ tầng kỹ thuật, Trung tâm còn đặc biệt quan tâm đến công tác truyền thông, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ số, tổ chức các hội nghị truyền thông tại cộng đồng, bố trí standee tại khu tiếp đón và hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử mức độ 2. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình CĐS tại TTYT Khu vực Cẩm Khê cũng gặp không ít khó khăn. Một bộ phận người dân đặc biệt là người cao tuổi, vẫn chưa quen với việc sử dụng CCCD thay thẻ BHYT.

Một số trang thiết bị cũ không đồng bộ được dữ liệu với phần mềm HIS hoặc việc xác thực chữ ký người bệnh trong bệnh án điện tử còn vướng mắc về công nghệ và pháp lý. BS.CKII Nguyễn Thành Mạnh chia sẻ thêm: "Trung tâm đang phối hợp thử nghiệm xác thực người bệnh qua sinh trắc học hoặc tích hợp VNeID. Đồng thời đề xuất Bộ Y tế, BHXH Việt Nam hoàn thiện các cơ chế cho phép điều chỉnh dữ liệu khi có sai sót, tránh việc phải tạo giấy tờ mới nhưng lại để tồn tại song song nhiều bản".

Cán bộ TTYT khu vực Cẩm Khê nhập dữ liệu vào hồ sơ bệnh án điện tử

Có thể nói, CĐS đã và đang tạo nên một bước ngoặt lớn trong quản lý và khám chữa bệnh tại TTYT Khu vực Cẩm Khê. Người dân được phục vụ nhanh chóng, chính xác, minh bạch. Đội ngũ y tế giảm áp lực giấy tờ, tập trung hơn vào chuyên môn. Quản lý y tế trở nên thông minh và hiệu quả hơn bao giờ hết.

Trong tương lai gần, khi toàn bộ bệnh án được số hóa, kết nối liên thông giữa các tuyến, giữa các cơ sở y tế và hệ thống bảo hiểm, hành trình khám chữa bệnh của người dân sẽ ngày càng “nhẹ nhàng” và thông minh hơn. Bằng sự tiên phong và quyết tâm, TTYT Khu vực Cẩm Khê đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu CĐS quốc gia, nâng tầm chất lượng y tế tuyến cơ sở, vì sự hài lòng và sức khỏe của Nhân dân.

Anh Thơ