Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên chủ động phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên quản lý 2 phường với gần 20 vạn người, mật độ dân số bình quân gần 1500 người/km2. Đặc biệt, địa bàn thuộc vùng trọng điểm sốt xuất huyết (SXH) nên dễ phát sinh dịch bệnh vào mùa mưa bão. Để đảm bảo an toàn dịch bệnh trên địa bàn, Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên chủ động các biện pháp dự báo, ngăn chặn dập dịch khi có tình huống xấu, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân.

Nhận diện khó khăn, chủ động phòng dịch

Ngay từ đầu năm, Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh (PCDB), nhất là bệnh truyền nhiễm sát với từng khu vực và địa bàn. Tăng cường cử cán bộ chuyên môn tham gia các lớp tập huấn do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Sở Y tế tổ chức. Chủ động mời cán bộ chuyên trách PCDB tỉnh tập huấn tại chỗ cho cán bộ, nhân viên của trung tâm và các trạm y tế, nhân viên y tế thôn bản, tổ dân phố.

Nhân viên Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên phun thuốc muỗi phòng chống sốt rét và sốt xuất huyết tại phường Xuân Hòa.

6 tháng đầu năm, khoa Kiểm soát bệnh đã phối hợp với các trạm y tế tổ chức 9 lớp truyền thông nhằm cập nhật kiến thức về phòng, chống bệnh truyền nhiễm cho 360 người dân trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết (15/6/2025), Ngày Thế giới phòng chống bệnh dại 28/9; treo băng rôn truyền thông tại 9 địa điểm... Tahm mưu thành lập đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra việc đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Tổ chức phun hoá chất phòng, diệt muỗi và sốt rét, sốt xuất huyết tại tất cả các địa điểm có ổ dịch cũ và các khu vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh; cấp CloraminB cho các trạm y tế để vệ sinh nguồn nước.

Từ ngày 15/4-15/5, Trung tâm đã phối hợp phát động Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm với hơn 2.500 người tham gia. Tăng cường công tác tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị, kẻ khẩu hiệu, treo hàng trăm băng rôn, áp phích tại khu trung tâm các xã, phường địa phận giáp ranh, nơi có nhiều người qua lại. Tổ chức cổ động, diễu hành huy động được hơn 1.000 người tham gia. Nổi bật là công tác tuyên truyền lồng ghép phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; đẩy mạnh tuyên truyền gắn với kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là khu du lịch Đại Lải...

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh

Để công tác phòng dịch bệnh mùa hè nói chung và bệnh truyền nhiễm nói riêng, Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên đã xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2025; thành lập 2 đội phản ứng nhanh, mỗi đội 5 người là những cán bộ, nhân viên có chuyên môn vững, nhiệt tình khi có dịch sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ được giao. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm ở người, đặc biệt là bệnh Marburg, sốt xuất huyết, tay - chân - miệng, bệnh dại... Tổ chức tập huấn lại cho nhân viên trạm y tế các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế về giám sát phát hiện, điều tra, xử lý ổ dịch.

Tập huấn phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho cán bộ y tế tại các khoa, phòng, trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên.

Dự kiến trong quý II và quý IV, trung tâm sẽ tổ chức 4 lớp tập huấn về nâng cao năng lực giám sát bệnh truyền nhiễm mới nổi, tái nổi cho cán bộ y tế trạm và thôn. Tăng cường giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ca bệnh, ổ dịch trong cộng đồng; kịp thời truy vết, điều tra, quản lý ca bệnh, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Chuẩn bị nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế sẵn sàng tình huống dịch bệnh bùng phát lan rộng trên địa bàn.

Khi phát hiện có dịch chủ động phối hợp với các đơn vị thực hiện lấy mẫu đối với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm chẩn đoán, quản lý ca bệnh và điều trị sớm, không để bệnh lây lan ra cộng đồng.

Đến nay, trung tâm đã chuẩn bị khu cách ly điều trị sẵn sàng tiếp nhận từ 20-30 bệnh nhân điều trị, hàng chục máy phun hoá chất tổ chức phun thuốc muỗi trong tháng 5 -7/2025 cùng một số cơ số thuốc phòng dịch, trang phục chống dịch cấp 1, bộ quần áo chóng dịch cấp 3, cấp 4; gần 150 lít thuốc muỗi cùng hàng găng tay, ủng cao su; 130 kg hoá chất Cloramin B... Khi có dịch sẵn sàng huy động dập dịch, nhất là khi có mưa lũ dài ngày xảy ra úng ngập cục bộ và lũ quét.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Trung - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên khuyến cáo: Để phòng, chống dịch truyền nhiễm trong mưa bão, mỗi người dân cần chủ động cập nhật thông tin, kiến thức về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Chủ động thông tin, khai báo với các cơ quan y tế khi có biểu hiện, triệu chứng nghi ngờ, mắc các bệnh truyền nhiễm để được tư vấn, hỗ trợ và điều trị kịp thời, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân; thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sạch với xà phòng; che miệng khi ho, hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi; tiêm vắc-xin đầy đủ và đúng lịch theo khuyến cáo của ngành Y tế. Tăng cường thể chất, dinh dưỡng hợp lý, nâng cao thể trạng và có thói quen ăn uống, sinh hoạt khoa học...

Xuân Hùng