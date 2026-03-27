Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo chủ động các giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Mỗi năm đón hàng triệu lượt du khách tham quan, chiêm bái, các khu du lịch trọng điểm trong tỉnh như Khu danh thắng Tây Thiên và Khu du lịch Tam Đảo luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP). Trước thực tế đó, Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo tích cực triển khai nhiều biện pháp kiểm soát, góp phần đảm bảo môi trường du lịch an toàn.

Bác sĩ Phạm Thanh Minh - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo cho biết: Hiện nay, đơn vị đang quản lý 565 cơ sở liên quan đến thực phẩm, gồm 5 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, 115 cơ sở kinh doanh thực phẩm, 363 cơ sở dịch vụ ăn uống và 69 cơ sở thức ăn đường phố. Các cơ sở tập trung chủ yếu tại 2 xã Đại Đình, Tam Đảo - nơi có Khu danh thắng Tây Thiên và Khu du lịch Tam Đảo. Nhờ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tuyên truyền, trong những năm gần đây không xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể gây tử vong.

Cán bộ Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo kiểm tra mẫu an toàn thực phẩm tại khu vực chế biến của Nhà hàng Vạn hoa, xã Đại Đình.

Trong thời gian diễn ra Lễ hội Tây Thiên (giữa tháng 2 âm lịch) và mùa du lịch hè tại Khu du lịch Tam Đảo, dự kiến sẽ đón khoảng 500 nghìn lượt du khách. Do đó, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tiếp tục gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2026, Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo đã chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu Sở Y tế về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm gắn với phòng, chống dịch bệnh, phù hợp với từng địa bàn. Đơn vị đã cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn chuyên môn; phối hợp rà soát, kiểm tra các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm, nhà hàng, khách sạn; tổ chức tập huấn cho nhân viên bếp ăn, cán bộ y tế cơ sở về công tác ATVSTP.

Bên cạnh đó, Trung tâm tích cực tham gia các đoàn thanh tra liên ngành để kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức như hội nghị, băng rôn, khẩu hiệu và hệ thống truyền thanh cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng. Nhờ đó, trước, trong và sau Tết, trên địa bàn không ghi nhận các ổ dịch lớn.

Cán bộ Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo kiểm tra rau quả tại nhà hàng ở Khu di tích danh thắng Tây Thiên.

Tiếp tục thực hiện công tác đảm bảo ATVSTP và phòng, chống dịch bệnh trong mùa hè năm 2026, Trung tâm đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do Giám đốc làm Trưởng ban; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc phòng, chống dịch bệnh mùa hè và đảm bảo ATVSTP. Dự kiến trong tháng 4 và tháng 5, Trung tâm sẽ tổ chức từ 2 - 3 lớp tập huấn cho nhân viên bếp ăn tại các nhà hàng, khách sạn và nhân viên y tế thôn, bản về công tác đảm bảo ATVSTP.

Cùng với đó, Trung tâm tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” (từ 15/4 đến 15/5/2026); lập sổ quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; hướng dẫn chế độ báo cáo và xử lý khi xảy ra ngộ độc thực phẩm. Đồng thời, tăng cường tập huấn kỹ năng cấp cứu, xử lý ngộ độc thực phẩm, giám sát và lấy mẫu bệnh phẩm; chuẩn bị đầy đủ thuốc và vật tư y tế phục vụ công tác phòng ngừa.

Cán bộ Trạm Y tế xã Đạo Trù hướng dẫn người dân thuốc khi bị ngộ độc thực phẩm.

Ngoài ra, Trung tâm phân công nhân viên y tế phụ trách từng địa bàn thôn, bản nhằm theo dõi sát tình hình dịch bệnh và công tác đảm bảo ATVSTP; chỉ đạo các trạm y tế xã tham gia đầy đủ các lớp tập huấn và tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo quyết tâm kiểm soát tốt an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và du khách, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh.

Xuân Hùng