Trung tâm Y tế khu vực Yên Thuỷ đổi mới, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ Nhân dân

Trước thực tế nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân ngày càng cao, Trung tâm Y tế (TTYT) khu vực Yên Thuỷ kiện toàn tổ chức, đầu tư cơ sở vật chất, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng dịch vụ kỹ thuật để trở thành địa chỉ tin cậy chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân trong huyện và vùng lân cận.

Toà nhà 5 tầng Trung tâm Y tế khu vực Yên Thuỷ mới được đầu tư khang trang, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.

Chúng tôi trở lại thăm TTYT khu vực Yên Thuỷ trong trụ sở còn thơm mùi vữa, khang trang, sạch đẹp. Tại khu vực sảnh chờ khu khám bệnh thoáng mát, chị Bùi Thị Hoa, xã Yên Trị chia sẻ: Tôi bị đau dạ dày kéo dài, trước đây thường phải đi xa để nội soi. Nay đến TTYT khu vực Yên Thuỷ, tôi được bác sĩ tư vấn, nội soi, lấy mẫu xét nghiệm ngay trong ngày, lại có dược sĩ hướng dẫn dùng thuốc, dinh dưỡng. Mọi khâu khá nhanh, chi phí theo BHYT minh bạch, tôi yên tâm hơn nhiều.

Câu chuyện của chị Hoa không phải cá biệt, ghi nhận tại khu khám bệnh, tinh thần phục vụ, hướng dẫn tận tình của cán bộ y tế đã góp phần củng cố niềm tin của người dân với tuyến y tế cơ sở. Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Trung tâm đã lồng ghép nhiều nguồn lực để đầu tư cải thiện hạ tầng, trang thiết bị. Đặc biệt, đầu năm 2025, Trung tâm đã được đầu tư nhà 5 tầng với các khoa, phòng chức năng đạt chuẩn, phù hợp với mô hình hoạt động của bệnh viện đa khoa tuyến huyện. Trang thiết bị được bổ sung đồng bộ như: Máy X- quang kỹ thuật số, máy nội soi tai – mũi – họng, máy điện tim, máy tạo oxy, hệ thống hồi sức chuyên dụng, máy miễn dịch tự động, thiết bị chuyên khoa mắt... Nhờ đó, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng cao, người dân địa bàn tiếp cận nhiều dịch vụ y tế ngay tại cơ sở.

Đơn vị còn được phê duyệt bổ sung 199 danh mục kỹ thuật mới, giúp giảm tỷ lệ chuyển tuyến. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt mức 98%, cao hơn so với mặt bằng chung của các trung tâm cùng hạng trên địa bàn tỉnh. Trung tâm cũng đang tích cực triển khai chuyển đổi số bệnh án điện tử, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2025. Song song với đầu tư thiết bị, đơn vị đặc biệt chú trọng phát triển lĩnh vực y học cổ truyền và phục hồi chức năng. Đây được coi là mũi nhọn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của Nhân dân, đồng thời giảm tải cho tuyến trên.

Cán bộ Trung tâm Y tế khu vực Yên Thuỷ tận tình chăm sóc người bệnh.

Trung tâm có 150 cán bộ, y, bác sỹ và nhân viên. Hằng năm, trung tâm cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Vĩnh Tường (Phú Thọ)... về hồi sức cấp cứu, siêu âm tim, điện não đồ, soi đáy mắt, quản lý bệnh án điện tử và chuyển đổi số. Trung tâm chuẩn bị triển khai đơn nguyên thận nhân tạo, ký hợp đồng đào tạo chuyển giao kỹ thuật lọc máu ngoài thận với Bệnh viện Bạch Mai. Dự kiến đầu năm 2026 sẽ đưa vào sử dụng 5 máy chạy thận và 1 hệ thống lọc RO, giúp bệnh nhân suy thận được điều trị ngay tại địa phương, giảm áp lực kinh tế và đi lại.

Đơn vị đã cử kíp bác sĩ, điều dưỡng tiếp cận kỹ thuật điều trị ARV cho bệnh nhân HIV/AIDS và viêm gan virus B, C, D. Đây là hướng ưu tiên, bởi theo dự báo, tỷ lệ người mắc bệnh gan trong cộng đồng có thể lên tới 20%.

Đồng chí Bùi Văn Quyền, Giám đốc TTYT khu vực Yên Thuỷ cho biết: Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, Đảng bộ và Ban Giám đốc TTYT khu vực Yên Thuỷ xác định nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hoàn thành bệnh án điện tử, sớm đưa hệ thống chạy thận vào hoạt động, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, phát triển y học cổ truyền, đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khoẻ...Với sự quan tâm lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị và niềm tin của Nhân dân, trung tâm tiếp tục là địa chỉ tin cậy trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng trên địa bàn.

Hương Lan