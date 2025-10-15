Sau hiện tượng Còn gì đẹp hơn, Nguyễn Hùng hát nhạc phim Cục vàng của ngoại

Tiếp nối những bản nhạc phim và lấy cảm hứng từ phim như Phép màu, Còn gì đẹp hơn, Nguyễn Hùng vừa giới thiệu ca khúc mới mang tên Kiếm đâu bây giờ.

Nguyễn Hùng trong chương trình V Fest - Vietnam Today

Đây là một trong hai ca khúc nhạc phim Cục vàng của ngoại. Sáng tác mới của Nguyễn Hùng vang lên cùng với những khung hình phim giàu cảm xúc như tiếng thủ thỉ, nghẹn ngào của đứa trẻ năm nào. Khi trưởng thành đứa trẻ mang trong mình những ký ức tốt đẹp nhất và cả sự lưu luyến, hối tiếc vì đã bỏ lỡ nhiều điều đáng quý trong cuộc đời.

Cảnh phim Cục vàng của ngoại

Kiếm đâu bây giờ vẫn là màu sắc in đậm dấu ấn của Nguyễn Hùng với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, ca từ da diết khiến cho người nghe thổn thức. Chia sẻ về sáng tác mới, Nguyễn Hùng cho biết: "Hùng được xem bản thô của phim trước và để lại cho Hùng một cảm giác mạnh mẽ về tình thân. Lúc Hùng thu âm bài Phép màu thì ông ngoại của Hùng mất, vì đang ở Hội An và phải hoàn thành cho xong bản thu nên không thể về được. Thật sự áy náy và hối tiếc. Hy vọng mọi người nghe bài hát này sẽ trân quý sự hiện diện của ông bà hơn khi còn có thể”.

Trước đó đoàn phim Cục vàng của ngoại cũng đã công bố Ái Phương là người thể hiện ca khúc nhạc phim Ngoại yêu con do chính đạo diễn Khương Ngọc sáng tác. "Tôi quen biết anh Khương Ngọc từ chương trình Gương mặt thân quen 2015, cùng với những người anh chị em thân thiết như: Mai Quốc Việt, Thanh Duy, Ngọc Liên và Nhật Thủy. Thoáng chốc đã tròn 10 năm kể từ ngày đó. Dạo gần đây, tôi có dịp trò chuyện lại với mọi người, cảm giác như được trở về thanh xuân, thật sự rất vui và xúc động. Và có lẽ cũng nhờ những kết nối, những tình cảm vẫn luôn được giữ gìn, mà lần này tôi có cơ hội đặc biệt được hợp tác với anh Khương Ngọc trong một vai trò hoàn toàn mới. Đặc biệt hơn nữa, đây lại là ca khúc chính thức của phim mà anh ấy đang giữ vai trò đạo diễn. Cuối cùng, sau tất cả, chúng tôi lại có dịp đồng hành cùng nhau trong một dự án ý nghĩa như thế này".

Đạo diễn Khương Ngọc và ca sĩ Ái Phương

Phim Cục vàng của ngoại thuộc dòng phim gia đình quy tụ dàn diễn viên: Việt Hương, Hồng Đào, Băng Di, Lê Khánh, Lâm Thanh Mỹ, NSƯT Hữu Châu, Tuấn Khải, Thư Đan, Panda... Phim khởi chiếu toàn quốc từ ngày 17/10.

Nguồn vtv.vn