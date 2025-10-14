8 xu hướng thời trang công sở mùa thu 2025

Trench coat ngắn, quần lửng, túi da lộn là những mốt hot được thị trường đẩy mạnh thu năm nay.

Theo Elle, áo khoác tạo phom đang là xu hướng được giới văn phòng ưa chuộng khắp thế giới. Ưu điểm của thiết kế là tạo ra hiệu ứng đường cong cơ thể, giúp tổng thể trờ nên sắc sảo và hút mắt hơn.

Những năm gần đây, quần jeans được coi là một trong những món đồ thiết yếu của thời trang công sở ở thời đại mới. Trong các kiểu dáng, jeans ống cong đang là mẫu được các nhà mốt lăng xê nhiều. Kiểu quần này tạo ra sự thoải mái, phù hợp hầu hết dáng người, thích hợp với những cô gái chuộng sự phóng khoáng.

Cả bộ tailoring (các bộ đồ may đo kỹ lưỡng, chuẩn mực) cũng nằm trong xu hướng nổi bật của mùa này. Hầu hết giới công sở chuộng phong cách này vì phù hợp với tính chất công việc, vừa đỡ mất công phối.

Năm nay các nhà mốt tung ra dáng trench coat ngắn tới hông. Theo WWW, nhiều người yêu thích mẫu này vì tiện lợi, gọn gàng hơn so với bản dài truyền thống.

Váy áo chấm bi của những năm 1950 trở lại. Nếu muốn tạo cảm giác thon thả khi mặc hoạt tiết này, bạn nên chọn kích cỡ các chấm tròn càng nhỏ càng tốt.

Rộ lên từ năm 2021, quần lửng tiếp tục nằm trong nhóm xu hướng được mọi người yêu thích. Bạn có thể phối cardigan, áo nỉ cùng bốt cao gót hoặc giày loafer để thể hiện sự sang trọng.

Về phụ kiện, túi da lộn được xem là không có đối thủ. Thiết kế có nhiều kiểu dáng như tote, hobo, phù hợp với nhu cầu của từng người.

Bốt mũi nhọn gót thấp tới trung bình thay thế các loại giày bệt của mùa hè như loafer, búp bê. Theo WWW, giày cao vừa phải giúp bạn đẹp hơn khi phải mặc nhiều lớp trong mùa lạnh.

Nguồn vnexpress.net