Những “bông hồng thép” lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy

Trong lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh, hình ảnh những nữ cán bộ, chiến sĩ không chỉ đảm nhiệm công việc hành chính, hậu cần mà còn trực tiếp tham gia nhiều nhiệm vụ nghiệp vụ cốt lõi. Từ xây dựng phương án, tổ chức diễn tập, tuyên truyền phòng cháy đến hướng dẫn kỹ năng thoát nạn cho người dân... Họ làm việc thầm lặng nhưng đã đóng góp tích cực vào công tác giữ gìn an toàn phòng cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Nữ cán bộ của Phòng tích cực tham gia công tác nghiệp vụ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ PCCC&CNCH

Với 55 hội viên, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH luôn là tập thể đoàn kết, thể hiện rõ trách nhiệm, vai trò trong mọi hoạt động của đơn vị. Suốt thời gian vừa qua, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và chỉ huy Phòng, các nữ cán bộ đã thực sự phát huy được tinh thần chủ động, trí tuệ, sáng tạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Điều đặc biệt là dù hoạt động trong môi trường đặc thù, tiềm ẩn nhiều rủi ro, họ vẫn không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực tiếp cận công nghệ mới, làm chủ tri thức và tự tin khẳng định vị thế của mình trong lực lượng vũ trang.

Trung tá Dương Thị Phương Nga - Phó đội trưởng Đội Tham mưu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH chia sẻ: “Chúng tôi luôn xác định phụ nữ trong ngành PCCC&CNCH không đồng nghĩa với việc đứng ngoài những khó khăn khi được giao nhiệm vụ. Ngược lại, chị em phải là người chủ động, sâu sát với cơ sở, giỏi nghiệp vụ, nhạy bén với thực tiễn, để vừa tham mưu tốt cho lãnh đạo, vừa trực tiếp lan tỏa kiến thức đến người dân. Mỗi việc làm dù nhỏ, nếu được thực hiện bằng trách nhiệm và sự tận tuỵ đều góp phần tạo nên hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng dân”.

Các chị đã trực tiếp góp phần tham gia cùng lực lượng xây dựng, tổ chức thực hiện hơn 2.000 phương án chữa cháy và hơn 1.200 phương án cứu nạn, cứu hộ. Nhiều nữ cán bộ đảm nhiệm các vị trí tham mưu, chỉ huy, chịu trách nhiệm tổ chức huấn luyện, tuyên truyền, kiểm tra công tác phòng cháy tại các địa bàn trọng điểm. Tại hiện trường các cuộc diễn tập cấp tỉnh, không ít nữ cán bộ hiện diện, điều phối lực lượng, xử lý thông tin, hỗ trợ xây dựng kịch bản sát thực tiễn. Những gì họ đóng góp không thể đo bằng hình ảnh hay con số, mà được thể hiện bằng sự chuyên nghiệp, tận tâm trong từng phần việc.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân PCCC cũng có sự tham gia tích cực của các hội viên phụ nữ khi các chị luôn là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền kiến thức an toàn phòng cháy, kỹ năng thoát nạn cho cộng đồng, tham gia tổ chức hàng trăm buổi tập huấn tại khu dân cư, trường học, khu công nghiệp. Nhờ sự kiên trì, bền bỉ ấy, nhiều mô hình thiết thực đã ra đời với hơn 1.200 tổ liên gia an toàn PCCC, hàng trăm điểm chữa cháy công cộng, mô hình xã hội hóa trụ nước chữa cháy, khu dân cư an toàn PCCC... Không chỉ “nói để biết”, các chị “làm để dân tin”, và vì thế, sự hiện diện của họ tại cơ sở luôn mang lại cảm giác gần gũi, tin tưởng, yêu mến.

Các nữ cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH trao đổi nghiệp vụ, kỹ năng nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Hội phụ nữ vững mạnh từ cơ sở

Trong công tác Hội, các nữ cán bộ cũng thể hiện rõ vai trò chủ động, trách nhiệm. Các phong trào thi đua như “Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, hay các công trình tình nghĩa “Nồi cháo nghĩa tình”, “Áo ấm cho em”... được triển khai đều đặn, mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về nữ chiến sĩ Công an trong lòng dân.

Trung tá Dương Thị Phương Nga cho biết thêm: “Chúng tôi xác định xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là nhiệm vụ xuyên suốt. Vì chỉ khi tổ chức thực sự gắn bó, lắng nghe và đồng hành cùng hội viên thì mới khơi dậy được nội lực và tinh thần cống hiến trong mỗi người. Chị em không chỉ làm nhiệm vụ đơn thuần mà còn là đại diện cho tiếng nói, lòng tin của nhân dân với lực lượng PCCC&CNCH”.

Trong bối cảnh mới, khi biến đổi khí hậu, thiên tai, cháy nổ diễn biến ngày càng phức tạp, khi công nghệ đang thay đổi cách thức tiếp cận và xử lý nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra đối với nữ cán bộ trong lực lượng PCCC&CNCH ngày càng cao. Họ không chỉ cần rèn luyện sức khỏe, bản lĩnh, mà còn phải thích nghi với xu thế số hóa, nâng cao kỹ năng công nghệ, làm chủ các công cụ hiện đại hỗ trợ công tác nghiệp vụ. Những năm qua, Hội đã chủ động tham mưu cho cấp ủy về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, tăng cường năng lực chuyển đổi số, đồng thời tích cực tuyên truyền phòng chống tội phạm mạng, nâng cao kỹ năng phản biện thông tin và phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng cho hội viên. Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong truyền thông lan tỏa hình ảnh nữ chiến sĩ CAND, qua đó, không chỉ để tuyên truyền kỹ năng PCCC mà còn nhằm khắc họa những tấm gương phụ nữ tiêu biểu, truyền cảm hứng đến thế hệ trẻ.

Anh Thơ