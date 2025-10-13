Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Lâm Thao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 13/10, Hội Nông dân xã Lâm Thao tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với sự tham gia của 96 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 3.000 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn. Đại hội có chủ đề: “Xây dựng tổ chức Hội Nông dân xã Lâm Thao vững mạnh, phát huy vai trò của cán bộ, hội viên nông dân trong các phong trào nông dân, góp phần phát triển nông nghiệp, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào nông dân xã Lâm Thao đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần tích cực vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nông nghiệp duy trì ổn định, nhiều mô hình sản xuất theo hướng hàng hóa mang lại hiệu quả cao; toàn xã có 4 sản phẩm OCOP. Hội đã hỗ trợ 21 hộ vay 1 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, giúp 13 hộ thoát nghèo. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi lan tỏa sâu rộng. Hội viên nông dân đã hiến trên 15.000m2 đất, đóng góp hơn 300 triệu đồng xây dựng hạ tầng nông thôn. Hội Nông dân xã nhiều năm liền được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, xây dựng quê hương Lâm Thao ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Nguyễn Quang Anh - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lâm Thao cùng các đồng chí lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới -Phát triển”, Hội Nông dân xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua. Tập trung tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; hỗ trợ phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp; phát triển kinh tế tập thể, nâng cao thu nhập cho hội viên. Phấn đấu 60% hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi, góp phần xây dựng xã Lâm Thao trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

Ra mắt BCH Hội Nông dân xã Lâm Thao khoá I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Lâm Thao khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 21 đồng chí ủy viên, trong đó có các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ban Thường vụ; công bố 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết được chỉ định tham dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Thị Lan được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân xã Lâm Thao khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Toàn cảnh hội nghị

Hương Giang