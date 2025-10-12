Thời tiết ngày 12/10: Lũ trên sông Cầu, sông Thương tiếp tục xuống chậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và tối 12/10, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10–30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, với cường suất mưa trên 60mm trong 3 giờ ở một số khu vực.

Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá ở mức 1.

Mưa lớn tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể gây ngập úng ở đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Trong khi đó, lũ trên sông Cầu và sông Thương (Bắc Ninh) đang tiếp tục xuống. Mực nước lúc 3 giờ ngày 12/10 ghi nhận tại trạm Đáp Cầu là 6,10m (dưới báo động 3 khoảng 0,20m); tại trạm Phủ Lạng Thương là 6,91m (trên báo động 3 khoảng 0,61m).

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống nhưng vẫn trên mức báo động 3. Trong 12–24 giờ tiếp theo, mực nước trên hai sông này sẽ lần lượt xuống dưới mức báo động 2 và báo động 3.

Tình trạng ngập lụt tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và thành phố Hà Nội được dự báo còn tiếp diễn từ 1–2 ngày tới, đặc biệt ở các xã, phường ven sông và vùng trũng thấp. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ xói lở ven sông, sạt lở đê, đất dốc; đồng thời lưu ý nguy cơ ô nhiễm môi trường, dịch bệnh tại các vùng nước lũ rút.

Trên biển, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 13–16 độ vĩ Bắc tiếp tục hoạt động. Khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong đêm 11/10 và ngày 12/10, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực giữa, nam Biển Đông đều có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7, sóng cao trên 2m.

Cơ quan dự báo khuyến cáo tàu thuyền hoạt động trong các khu vực trên cần chủ động phòng tránh gió mạnh, sóng lớn, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, phía Bắc ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Hàng trăm hộ dân sống ngoài đê phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh bị ngập do nước lũ. Ảnh: TTXVN

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

