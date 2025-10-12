Hơn 907 tỷ đồng đăng ký ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, bão lũ

Tính đến 17 giờ ngày 11/10, các cá nhân, đơn vị, tổ chức đã đăng ký ủng hộ thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam là 907,454 tỷ đồng.

Đại diện Quỹ Thiện Tâm thăm hỏi, động viên các gia đình chịu thiệt hại sau bão số 10 ở Ninh Bình.

Trong hơn 907 tỷ đồng đăng ký ủng hộ qua các tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương có: 500 tỷ đồng do Tập đoàn Vingroup hỗ trợ được MTTQ và Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn VinGroup đang triển khai trực tiếp tại các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Sơn La, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Bắc Ninh; 100 tỷ đồng của thành phố Hà Nội chuyển trực tiếp tới MTTQ các địa phương; 2,5 tỷ đồng của thành phố Cần Thơ chuyển trực tiếp 5 tỉnh Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Cán bộ, công chức thuộc Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương quyên góp, động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10, 11 gây ra.

Trước đó, ngày 3/10, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phân bổ đợt 1 cho 17 tỉnh, thành phố từ nguồn cứu trợ Trung ương nhằm hỗ trợ các tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả bão số 10 với tổng số tiền là 265 tỷ đồng.

Cụ thể, phân bổ cho 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị mỗi tỉnh 30 tỷ đồng; 2 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa mỗi tỉnh 20 tỷ đồng; 3 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang mỗi tỉnh 15 tỷ đồng; 6 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hưng Yên và 3 thành phố Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng mỗi địa phương 10 tỷ đồng.

Ban Vận động Cứu trợ Trung ương tiếp tục cập nhật và công khai danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Căn cứ tình hình thiệt hại tại các địa phương và nguồn lực ủng hộ thông qua các tài khoản công bố, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương sẽ tiếp tục phân bổ hỗ trợ để giúp nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ vượt qua khó khăn, sớm tái thiết cuộc sống.

