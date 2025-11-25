Bàn giao nhà tình nghĩa tặng hộ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 25/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV) 4 – Vĩnh Yên phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Vĩnh An tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Hữu, vợ liệt sĩ ở thôn Nội. Dự lễ bàn giao có lãnh đạo Ban Chỉ huy PTKV 4 – Vĩnh Yên; Đảng ủy, UBND xã Vĩnh An cùng anh em gia đình bà Nguyễn Thị Hữu.

Các đại biểu cùng đông đảo bàn con lối xóm dự lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Hữu

Bà Nguyễn Thị Hữu tuổi cao, sống đơn thân trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Việc xây dựng ngôi nhà mới là mong mỏi của chính quyền địa phương, gia đình nhằm giúp bà có một nơi an cư, ổn định cuộc sống tuổi già. Qua rà soát, thẩm định, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã quyết định hỗ trợ 80 triệu đồng cho gia đình bà Hữu để xây nhà ở.

Thượng tá Nguyễn Đăng Hanh, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy PTKV 4 - Vĩnh Yên bàn giao nhà tình nghĩa và tặng quà của đơn vị cho bà Nguyễn Thị Hữu

Thực hiện quyết định của Quân khu 2 về việc hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách năm 2025, Ban Chỉ huy PTKV 4 - Vĩnh Yên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình triển khai thi công. Đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ với hàng chục ngày công giúp đỡ gia đình để đảm bảo tiến độ thi công và tiết kiệm chi phí cho gia đình. Sau gần 2 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành, có công năng sử dụng phù hợp và được trao tặng cho bà Nguyễn Thị Hữu.

Đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh An tặng quà của xã cho bà Nguyễn Thị Hữu

Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, là sự tri ân, tình cảm, trách nhiệm của lực lượng vũ trang, của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với những gia đình có công với cách mạng, những hoàn cảnh còn khó khăn.

Tại lễ bàn giao nhà tình nghĩa, đại diện gia đình bà Nguyễn Thị Hữu đã bày tỏ lòng biết ơn đối với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khi 2, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy PTKV 4 - Vĩnh Yên, cấp ủy, chính quyền xã Vĩnh An và bà con lối xóm đã thường xuyên quan tâm, giúp đỡ để ngôi nhà sớm hoàn thiện.

Hoàng Nga