An sinh cho người cao tuổi

Nghị định số 176/2025/ NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025, đã mang lại niềm vui và sự an tâm cho người cao tuổi(NCT). Chính sách an sinh thiết thực này giúp NCT sống vui, sống khỏe hơn.

Cán bộ Phòng Văn hóa - xã hội, xã Bình Phú đến nhà trao Quyết định trợ cấp hưu trí xã hội cho ông Đỗ Ngọc Lai – khu 3, xã Bình Phú

Nghị định có hiệu lực thi hành cũng là lúc ông Đỗ Ngọc Lai ở khu 3, xã Bình Phú vừa đủ 75 tuổi. Nhận được thông tin, tuyên truyền từ chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội về đối tượng và điều kiện, mức trợ cấp và trình tự làm hồ sơ trợ cấp hưu trí xã hội, ông Lai vui mừng, phấn khởi, chuẩn bị giấy tờ và nhờ người thân chở đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã làm thủ tục để được hưởng trợ cấp.

Với sự hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo của cán bộ, công chức, ông Lai nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, nhận quyết định hưởng trợ cấp. Đến nay, ông được chi trả 3 tháng trợ cấp hưu trí xã hội với số tiền 500.000 đồng/người/tháng, cùng với đó là thẻ bảo hiểm y tế miễn phí dành cho NCT.

Ông Lai phấn khởi nói: Vợ chồng tôi không có lương hưu, cuộc sống chủ yếu trông vào mảnh vườn nhỏ và sự hỗ trợ của các con cháu. Nay chính sách của Nhà nước trợ cấp hưu trí xã hội cho người đủ 75 tuổi trở lên, lại có thêm thẻ bảo hiểm y tế miễn phí giúp chúng tôi yên tâm hơn trong cuộc sống...

Còn gia đình Bà Đào Thị Thoa và ông Hà Văn Tường ở khu Đình, xã Bình Phú thuộc diện hộ cận nghèo. Ông bà thường xuyên ốm đau, kinh tế khó khăn. Nay cũng đã làm hồ sơ hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng kể từ tháng 7/2025.

Bà Thoa năm nay 73, chồng bà Thoa 76 tuổi đều được hưởng trợ cấp hưu trí... Không có niềm vui nào hơn, không biết nói gì hơn, chỉ biết cám ơn những sự quan tâm của Đảng, nhà nước đã dành cho người cao tuổi, đặc biệt là hộ cận nghèo, hộ nghèo như gia đình chúng tôi. Khoản trợ cấp hưu trí hàng tháng này giúp chúng tôi thêm khoản chi tiêu, có thêm tiền mua thuốc mỗi lúc ốm đau tuổi già..., bà Thoa chia sẻ.

Vợ chồng bà Đào Thị Thoa và ông Hà Văn Tường ở khu Đình, xã Bình Phú thuộc diện hộ cận nghèo được trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng theo Nghị định 176 của Chính phủ.

Ngay sau khi Nghị định 176 có hiệu lực, để chi trả trợ cấp đúng đối tượng, trong quá trình lập hồ sơ cán bộ, công chức xã luôn thận trọng, rà soát kỹ lưỡng, không để sót NCT thuộc diện được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Ông Lê Văn Tiến - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Phú cho biết: Để triển khai thực hiện hiệu quả, dưới sự chỉ đạo của UBND xã, Phòng Văn hóa - Xã hội đã phối hợp với các đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư rà soát các trường hợp NCT đủ điều kiện để tổng hợp lập danh sách thẩm định và hỗ trợ trợ cấp hưu trí xã hội.

Trong quá trình thực hiện, với những trường hợp NCT gặp khó khăn trong vấn đề đi lại hoặc ghi chép hồ sơ, tổ công tác sẽ đến trực tiếp nhà để phối hợp với người thân hỗ trợ làm thủ tục hưởng trợ cấp xã hội cho người dân.

Đến nay, toàn xã có trên 800 NCT được hưởng chế độ trợ cấp, trong đó có trên 300 NCT mới hưởng theo NĐ 176 trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định. Dù chính sách mới được thực hiện trong thời điểm bộn bề công việc của cấp xã sau sáp nhập, nhưng phòng văn hóa – xã hội luôn nêu cao tinh thần phải hỗ trợ NCT hoàn thiện hồ sơ kịp thời, đảm bảo chế độ chi trả đến tay đối tượng trong thời gian sớm nhất...

Nhân viên Bưu điện hỗ trợ chi trả chế độ hưu trí cho người cao tuổi

Vui mừng, phấn khởi là tâm trạng chung của nhiều NCT như ông Lai, bà Thoa và rất nhiều NCT khác khi nhận tiền trợ cấp hưu trí xã hội. Đây không chỉ là món quà giúp NCT giảm bớt khó khăn trong cuộc sống mà còn là động lực tinh thần to lớn để họ sống vui, sống khỏe tuổi già cùng những người thân.

Chính sách hỗ trợ hưu trí xã hội theo Nghị định 176 là chính sách nhân văn, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước với NCT, đặc biệt là những trường hợp thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Theo Nghị định 176, đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là công dân Việt Nam đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định tại Nghị định 176.

Công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ và đáp ứng đủ điều kiện quy định, mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng là 500.000 đồng/người. Số tiền này giúp họ có thêm nguồn hỗ trợ để trang trải cuộc sống, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Mộc Lâm