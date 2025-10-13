Thời tiết ngày 13/10: Mưa dông gia tăng ở nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/10, thời tiết trên cả nước tiếp tục có nhiều biến động, mưa dông gia tăng ở khu vực Bắc Bộ, miền Trung và Nam Bộ, các vùng biển xuất hiện gió mạnh, sóng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tàu thuyền hoạt động.

Tại Tây Bắc Bộ, trong ngày 13/10 chỉ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, tuy nhiên từ ngày 14/10, mưa có xu hướng tăng lên, xảy ra rải rác, cục bộ, có nơi mưa to.

Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày 13/10 trời có lúc nắng gián đoạn, từ chiều đến đêm mưa gia tăng, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng phổ biến 15–30 mm, cục bộ trên 70 mm. Mưa lớn tập trung ở các khu vực trung du và ven biển, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng.

Bắc Bộ từ chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Đêm qua và sáng sớm nay, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng đã có mưa rào và dông, nhiều nơi mưa to. Lượng mưa ghi nhận từ 19 giờ ngày 12/10 đến 3 giờ sáng 13/10 như tại Vĩnh Linh (TP Huế) 66,2 mm, An Tây (TP Huế) 50,4 mm. Trong ngày và đêm nay, mưa tiếp tục mở rộng xuống từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ, lượng mưa phổ biến 10–30 mm, có nơi trên 80 mm; thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt tại khu vực miền núi và ven biển.

Trên biển, ngày và đêm 13/10, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, vịnh Thái Lan, cũng như khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7, sóng biển cao trên 2 m.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển nói trên cần chú ý theo dõi bản tin dự báo, chủ động phòng tránh gió mạnh và sóng lớn, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

