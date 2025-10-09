Hà Trần: “Tôi hứng thú hợp tác với người trẻ”

Ca sĩ Hà Trần nói luôn sẵn lòng hát nhạc của gen Z để tạo sự kết nối thế hệ.

MV “Hãy nói” - Hà Trần, Thùy Chi, phát tối 7/10. Video: Nhân vật cung cấp

Cô cùng ca sĩ Thùy Chi thể hiện bài Hãy nói trong album đầu tay của nhạc sĩ Đỗ Hoàng Long. Ở buổi ra mắt album, chiều 7/10 tại TP HCM, ca sĩ cho biết luôn theo dõi, ghi nhận nỗ lực của gen Z khi đeo đuổi đam mê âm nhạc. Hà Trần ấn tượng với sự trải nghiệm trong sáng tác của Đỗ Hoàng Long dù tuổi đời còn trẻ.

"Tôi hứng thú khi nghe về ý tưởng bản phối mang hơi hướng nhạc bán cổ điển. Tôi cùng êkíp nhiều lần tranh luận về cách chia câu hát để hoàn thiện bản ghi này", ca sĩ nói.

Theo Hà Trần, những người trẻ cần được tạo cơ hội để rèn luyện bản lĩnh. Khi làm việc với họ, cô nhìn thấy hình ảnh bản thân trong quá khứ, từng bị chê, nhận nhiều ý kiến trái chiều nhưng vẫn vươn đến thành công.

Một năm qua, Hà Trần im ắng trong các hoạt động ca hát, dành thời gian tái tạo năng lượng. Cô nói việc hợp tác với Đỗ Hoàng Long là cách để bản thân trở nên tươi mới. Ở tuổi 44, ca sĩ không còn thấy áp lực trong công việc, song vẫn hồi hộp khi lên sân khấu trong những chương trình lớn, cần đầu tư.

Đỗ Hoàng Long cho biết hạnh phúc khi được làm việc với Hà Trần và các ca sĩ nổi tiếng khác như Tùng Dương, Đông Hùng, Khánh Linh, Nguyễn Trần Trung Quân. Anh dành nhiều thời gian nghe nhạc của họ để nắm bắt cá tính của từng người. "Tất cả sáng tác tôi viết đều dựa trên quãng giọng, âm sắc của các ca sĩ. Vì vậy, khi nhận bản demo, họ đều yêu thích và đồng ý thể hiện", anh nói.

Nhạc sĩ Đỗ Hoàng Long (trái) và ca sĩ Hà Trần. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhạc sĩ gen Z tự sản xuất album đầu tay gồm tám bài: Cơm nhà, Vô điều kiện, Tồn tại và cho biết đặt tâm huyết cho từng bản phối. Anh kết hợp đa thể loại trong CD gồm pop, alternative, R&B và electronic. Anh mời các nhạc sĩ tên tuổi như Hoài Sa, Nguyễn Hoàng Duy, Quân Nguyễn hòa âm để đảm bảo chất lượng âm thanh tối ưu.

Nói về chủ đề album, Đỗ Hoàng Long lý giải nguồn cảm hứng trong âm nhạc của anh là những vấn đề mỗi người phải đối diện như sự cô đơn, tổn thương, định kiến xã hội. “Tôi muốn âm nhạc của mình chạm đến cảm xúc của khán giả một cách tự nhiên nhất, giúp họ thấy được chia sẻ, chữa lành khi nghe”, anh nói.

Ca sĩ Trần Thu Hà, 48 tuổi, là con gái Nghệ sĩ Nhân dân Trần Hiếu. Cô từng ra mắt các album Em về tinh khôi, Bài tình cho giai nhân, Nhật thực, Tự họa (hát nhạc Trần Tiến), Tình ca qua thế kỷ, Cánh cung (hát nhạc Đỗ Bảo). Năm 2002, album Nhật thực - Hà Trần thực hiện cùng Ngọc Đại, Đỗ Bảo và Vi Thùy Linh - được bầu chọn là sự kiện văn hóa tiêu biểu của năm. Ca sĩ theo đuổi nhiều dòng nhạc từ pop, jazz đến world music, dân gian đương đại, ghi dấu suốt nhiều năm với phong cách đa dạng. Hà Trần được truyền thông xem là một trong bốn diva đương đại, bên cạnh Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh.

Đỗ Hoàng Long, 25 tuổi, là thành viên của ban nhạc Hoài Sa và được nhạc sĩ dìu dắt trên bước đường làm nghề. Anh từng sáng tác ca khúc Ảo ảnh cho Tùng Dương và làm sản xuất âm nhạc cho cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.

Nguồn vnexpress.net