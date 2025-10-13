Bẫy tiền: Phim Việt khai thác nạn lừa đảo trực tuyến, lừa đảo qua điện thoại

Nam diễn viên Liên Bỉnh Phát, người vừa nhận một đề cử giải thưởng nước ngoài nhờ vai diễn cũng thuộc đề tài tâm lý, hiện thực xã hội trước đó, sẽ đảm vai chính trong phim này.

Điện ảnh Việt sẽ có phim điện ảnh "Bẫy tiền" khai thác nạn lừa đảo qua điện thoại và các hình thức tội phạm công nghệ cao, dự kiến công chiếu ngày 21/11 năm nay.

Phim ra mắt trong bối cảnh nạn lừa đảo trực tuyến, lừa đảo qua điện thoại tại Việt Nam diễn ra ngày một nhiều. Các chiêu thức lừa đảo cũng trở nên tinh vi và phức tạp hơn, để lại hậu quả lớn cho nạn nhân, trong đó có nhiều người trẻ tuổi.

Đoàn phim cho biết: “Thay vì chỉ tập trung vào góc độ phá án, bộ phim đặt trọng tâm vào tâm lý người bị lừa, sự hoảng loạn khi bị cuốn vào bẫy tài chính và những góc khuất phía sau,” đồng thời hứa hẹn phong cách kể chuyện mang đậm tính hiện thực xã hội.

Đạo diễn Oscar Dương chia sẻ để truyền tải thông điệp hiệu quả, phim hướng đến phản ảnh đúng tình hình xã hội hiện tại.

“Tôi và êkíp của mình đã chủ động tiếp cận, phỏng vấn và khai thác rất nhiều từ những chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, tài chính, ngân hàng và thông qua luật sư để tìm hiểu thêm về luật kinh tế hiện hành; đặc biệt là tâm lý của chính những bạn trẻ hiện nay các quan điểm về tài chính, ước mơ và động lực kiếm tiền," nhà làm phim này chia sẻ.

Liên Bỉnh Phát nhận vai chính trong "Bẫy tiền." (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Thủ vai chính trong phim này là diễn viên Liên Bỉnh Phát. Anh vừa nhận một đề cử diễn viên nam chính xuất sắc tại giải Kim Chung (Đài Loan, Trung Quốc), trong phim "Bác sỹ tha hương" cũng thuộc đề tài tâm lý, hiện thực xã hội.

Theo chia sẻ của đoàn phim, nam diễn viên Liên Bỉnh Phát hội tụ đủ các yếu tố mà vai diễn cần, ví dụ khả năng nhìn trực diện vào máy quay để diễn tả tâm lý nhân vật đang đứng giữa ranh giới của đúng và sai.

Trước đó, điện ảnh Việt đã giới thiệu phim "Thiên đường máu" cũng có đề tài về lừa đảo, có sự hỗ trợ của Điện ảnh Công an Nhân dân. Dự kiến phim ra mắt vào tháng 12 năm nay./.

Nguồn Vietnam+