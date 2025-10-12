Hàng vạn du khách đến với Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội

Vì thời gian Lễ hội diễn ra ngắn, nhiều du khách cho biết tranh thủ cuối tuần để được sống trong không khí đa sắc màu văn hóa tại sự kiện lần đầu tổ chức này.

Hàng vạn du khách đến Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội trong ngày 11/10

Sau lễ khai mạc ấn tượng vào tối 10/10, ngay trong buổi sáng 11/10, dù có thời điểm trời mưa to nhưng Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội vẫn thu hút đông đảo du khách.

Dân ca quan họ, “đặc sản” văn hóa Việt Nam được giới thiệu đến du khách tại Lễ hội

Sắc màu văn hóa Việt tại Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội

Các không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa ẩm thực, trang phục, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ... của hàng chục quốc gia hiện diện tại lễ hội được ghi nhận luôn có rất đông các vị khách với nhiều quốc tịch, màu da cùng dừng bước.

Các sản phẩm văn hóa đặc trưng được các quốc gia trưng bày tại Lễ hội thu hút nhiều du khách

Sức thu hút với du khách ở nhiều lứa tuổi

Bà Nguyễn Phương Thảo đến từ Bắc Ninh cho biết, gia đình bà đến với Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội để được tìm hiểu, thưởng thức các giá trị văn hóa nghệ thuật từ khắp nơi trên toàn cầu cùng hội tụ về Hoàng thành Thăng Long- di sản văn hóa thế giới.

"Lần đầu tiên được tổ chức nên chắc chắn đây là một Lễ hội chưa từng có, không chỉ về quy mô mà cả về chất lượng và sức thu hút. Con trai tôi theo học ngành ngoại giao nên gia đình cũng mong muốn qua sự kiện sẽ mang đến cho cháu những trải nghiệm thiết thực, đặc biệt ở khía cạnh ngoại giao văn hóa", bà Thảo chia sẻ.

Tại gian trưng bày về văn hóa Ukraine

Sắc màu văn hóa các quốc gia cùng hội tụ, kết nối và mang đến nhiều trải nghiệm thú vị

Lần đầu tiên những chương trình nghệ thuật đặc sắc từ khắp năm châu cùng tụ hội tại di sản Hoàng thành Thăng Long

Nhiều hoạt động được tổ chức trong ngày đầu tiên của Lễ hội. Hàng vạn du khách trong nước và quốc tế đã cùng bước vào không gian thưởng lãm và trải nghiệm đặc sắc. Tại các sân khấu, gian hàng trưng bày của nước chủ nhà Việt Nam và nhiều quốc gia luôn tấp nập, rộn rã thanh âm, màu sắc.

Các nghệ sĩ quốc tế “thết đãi” du khách nhiều “đặc sản” văn hóa nghệ thuật

Không khí rộn ràng, đa sắc

Đặc biệt, các chương trình nghệ thuật và hoạt động trải nghiệm thú vị, chưa từng có đã mở ra không gian kết nối không biên giới. Đây là dịp để các vị khách năm châu cùng khám phá về các nền văn hóa độc đáo, gắn kết và giao thoa những giá trị tinh hoa trên khắp năm châu.

Nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị

Lễ hội mang đến cho nhiều bạn trẻ cơ hội tìm hiểu, khám phá văn hóa năm châu

Những sản phẩm văn hóa khiến du khách không khỏi trầm trồ, thích thú

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội mở cửa tự do trong 2 ngày 11 và 12/10. Sự kiện là minh chứng sinh động cho sự kết nối, nơi các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu và tỏa sáng.

Lễ bế mạc sẽ diễn ra tối 12/10, với những dấu ấn đặc sắc và sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Việt Nam, quốc tế.

Nguồn vtv.vn