Dàn diễn viên phim “Mưa đỏ” nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang vừa trao tặng bằng khen cho ê-kíp “Mưa đỏ” sau thành công của bộ phim.

Tối 7/10, Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, tuyên truyền phim Mưa đỏ do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

Hội nghị đã đánh giá toàn diện quá trình sản xuất và tuyên truyền phim Mưa đỏ cũng như ghi nhận, biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong suốt quá trình thực hiện, gồm ê-kíp đạo diễn, biên kịch, diễn viên, các đơn vị hậu cần, kỹ thuật và lực lượng phối hợp trong và ngoài quân đội.

Từ thành công của Mưa đỏ, hội nghị đề xuất phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ tiếp theo trong công tác tổ chức sáng tác, sản xuất, tuyên truyền các tác phẩm văn hóa - nghệ thuật về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng, người lính, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời gian tới.

Dàn diễn viên phim “Mưa đỏ” nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng. Ảnh: Ban tổ chức

Chia sẻ tại sự kiện, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết, Mưa đỏ đóng máy sau 81 ngày cả ê-kíp dầm mình trong mưa lạnh với những đại cảnh chiến tranh khốc liệt và gian khổ.

“Con số 81 lịch sử, con số 81 ngày đêm tận hiến trọn vẹn với cảm xúc, lý tưởng và lòng biết ơn cùng Mưa đỏ sẽ mãi mãi kỷ niệm và là dấu ấn làm nghề mà chúng tôi sẽ không bao giờ quên”, đạo diễn nói.

Theo Đặng Thái Huyền, Mưa đỏ ra mắt đã trở thành hiện tượng văn hóa chưa từng có của điện ảnh Việt Nam, lập thành tích là bộ phim có doanh thu cao thứ 3 tại Đông Nam Á và lọt top 65 phim có doanh thu phòng vé cao nhất toàn cầu tới thời điểm năm 2025.

"Thành tích của Mưa đỏ không dựa vào sự nỗ lực của một cá nhân mà là sản phẩm kết tinh từ tinh thần tập thể, tinh thần đồng đội, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp điều hành chặt chẽ trong công tác sản xuất phim.

Điện ảnh Quân đội nhân dân coi Mưa đỏ như một hành trình và hành trình này không có điểm kết thúc. Đây sẽ là điểm khởi đầu để đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong giai đoạn mới", đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ thêm.

Diễn viên Phương Nam chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Ban tổ chức

Tại hội nghị, diễn viên Phương Nam cho biết, anh rất biết ơn khi nhân vật Tạ được khán giả đón nhận.

Trong những buổi sơ duyệt, tổng duyệt, chính thức của Đại lễ A80 (lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9), anh đã được nghe mọi người gọi vang: “Anh Tạ”.

Phương Nam coi đó thực sự là khoảnh khắc hạnh phúc và xúc động khó quên trong đời.

“Tôi mong rằng qua nhân vật Tạ, qua Tiểu đội 1 với những người lính “cả Bắc, Trung, Nam, cả nước cùng ra trận”, khán giả trẻ hôm nay sẽ hiểu hơn sự hy sinh, đồng cảm hơn với người lính, trân trọng hơn nền độc lập mà chúng ta đang có”, Phương Nam bày tỏ.

Diễn viên Hạ Anh còn nhớ như in buổi thử vai đầu tiên. Cô nói rằng, khi đọc đến những phân cảnh của Hồng, cô đã rơi nước mắt.

"Khi nhận tin mình được chọn, tôi vỡ òa cảm xúc, bởi đây không chỉ là một vai diễn, mà là một cơ duyên đặc biệt. Ông ngoại tôi là một người lính đã hy sinh ở Quảng Trị, nên khi hóa thân vào Hồng, tôi như được gặp lại ông, được bày tỏ lòng tri ân đến ông và hàng vạn liệt sỹ đã ngã xuống nơi mảnh đất thiêng liêng ấy", nữ diễn viên tâm sự.

Khi làm việc cùng ê-kíp của Điện ảnh Quân đội nhân dân, Hạ Anh cảm nhận rõ tinh thần kỷ luật, chuyên nghiệp và tình đồng đội sâu sắc của “những người lính làm phim”.

Dàn diễn viên phim “Mưa đỏ” hội ngộ tối 7/10 tại Hà Nội. Ảnh: Ban tổ chức

Mưa đỏ là bộ phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, thời lượng 124 phút, tái hiện xúc động cuộc chiến đấu kiên cường của quân và dân ta trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Phim khắc họa tinh thần quả cảm, sự hy sinh của các chiến sĩ tuổi đôi mươi, đồng thời tôn vinh khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc. Tác phẩm được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao về giá trị nghệ thuật cũng như chiều sâu lịch sử. Sau hơn 1 tháng chiếu rạp, Mưa đỏ kết thúc hành trình phòng vé với doanh thu gần 714 tỷ đồng và hơn 8,1 triệu lượt khán giả tới xem.

