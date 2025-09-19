Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ kỷ niệm 50 năm truyền thống đào tạo

Ngày 19/9, Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống đào tạo (1975-2025). Tới dự và chung vui với nhà trường có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Công thương, các sở, ngành, xã Phù Ninh và các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhà giáo và học sinh qua các thời kỳ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc trao bằng khen cho nhà trường vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo năm học 2024-2025

Tại Lễ kỷ niệm, lãnh đạo Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ đã trình bày diễn văn ôn lại truyền thống của nhà trường, trong đó nêu rõ: Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ được thành lập từ năm 1975 dưới sự hỗ trợ, giúp đỡ của Chính phủ Thụy Điển. Trải qua 50 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, nhà trường đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, gắn việc đào tạo với nhu cầu lao động của doanh nghiệp. Nhà trường đang từng bước khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu chúc mừng nhà trường

50 năm qua, nhà trường đã đã đào tạo được 46 khoá học chính quy với 18.000 kỹ thuật viên, trên 50.000 lượt học viên các lớp học ngắn hạn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau cho hàng trăm doanh nghiệp trên cả nước. Hiện tại, nhà trường được cấp phép đào tạo 37 nghề khác nhau, trong đó có 13 nghề Cao đẳng, Trung cấp và 24 nghề hệ Sơ cấp với quy mô đào tạo khoảng 1.300 học sinh, sinh viên. Nhà trường đang hợp tác với hơn 100 doanh nghiệp trên cả nước, với số lượng lao động được đào tạo, huấn luyện từ 7.000 - 10.000 lượt người/năm.

Để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, các thế hệ lãnh đạo của nhà trường luôn coi trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Theo đó, nhà trường hiện có 60 cán bộ, viên chức, người lao động, trong đó 100% giảng viên đạt chuẩn, gần 50% giảng viên có trình độ sau đại học. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường đã chủ trì thực hiện 12 đề tài cấp bộ, 4 đề tài cấp tỉnh, nhiều đề tài cấp cơ sở và sáng kiến cải tiến kinh nghiệm đã được áp dụng có hiệu quả vào công tác đào tạo hoặc thực tế sản xuất tại doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm

Với những thành tích và đóng góp trong 50 năm qua, nhà trường đã được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; được tặng nhiều cờ thi đua, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương vì thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo và giảng dạy.

Phát biểu chung vui với nhà trường tại buổi lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những thành tích đáng tự hào mà các thế hệ thầy và trò nhà trường đã đạt được trong chặng đường 50 năm qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc tặng hoa, chúc mừng những thành tích xuất sắc của nhà trường trong 50 năm qua

Đồng chí khẳng định: Tỉnh Phú Thọ luôn xác định việc nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp chính là nền tảng để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá, gắn với khát vọng phát triển của tỉnh nói riêng và của đất nước nói chung. Chính vì vậy, UBND tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ, đồng hành cùng với nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí nhấn mạnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức. Đặc biệt Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị đã xác định giáo dục, đào tạo là một trong những đột phá chiến lược, trong đó giáo dục nghề nghiệp giữ vai trò then chốt để phát triển lực lượng lao động kỹ năng cao. Để từng bước nâng tầm uy tín và thương hiệu của nhà trường trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.

Đại diện Bộ Công thương tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích góp phần xây dựng và phát triển nhà trường.

Công đoàn nhà trường vinh dự được nhận cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn nhà trường tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp đào tạo, gắn đào tạo với nhu cầu xã hội, nhu cầu của doanh nghiệp và định hướng phát triển KT-XH của tỉnh, của đất nước; quan tâm phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng cao, không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn am hiểu thực tiễn, có khả năng truyền cảm hứng và khuyến khích sáng tạo cho học sinh, sinh viên.

Tăng cường liên kết đào tạo với doanh nghiệp, mô hình “học đi đôi với hành”, “đào tạo kép”, gắn kết giữa nhà trường, doanh nghiệp, địa phương, bảo đảm sinh viên ra trường có việc làm ngay, làm được việc ngay; tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ; đặc biệt là chuyển đổi số trong công tác quản lý, dạy và học; xây dựng môi trường học tập thông minh, từng bước tiếp cận chuẩn đào tạo nghề của khu vực và thế giới.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc do tập thể cán bộ, học sinh nhà trường trình diễn

Nhân dịp này, nhà trường vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo năm học 2024-2025; 4 tập thể, 5 cá nhân được Bộ Công thương biểu dương, khen thưởng. Công đoàn nhà trường được nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đã có những đóng góp xuất sắc trong các “Phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”.

Đức Anh