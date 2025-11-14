Trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 14/11, Trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình tổ chức kỷ niệm 30 năm nâng cấp trường (1995 - 2025), 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025) và công bố quyết định kiểm định chất lượng giáo dục chu kỳ 2.

Thừa ủy quyền, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình.

Trường Trung học sư phạm Hòa Bình thành lập tháng 10/1956; từ khi thành lập đến năm 1994, nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo giáo viên trình độ sơ cấp, trung cấp. Năm 1995, trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình.

30 năm qua, kể từ khi nâng cấp, nhà trường đã nỗ lực trở thành một trường cao đẳng có vị thế trong hệ thống giáo dục. Trường được Thủ tướng Chính phủ tặng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì; Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen.

Đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động luôn yêu nghề, tâm huyết và gắn bó. Trường đã đào tạo hàng chục nghìn giáo viên mầm non, tiểu học, THCS cho tỉnh nhà và các tỉnh lân cận. Trường hiện có 73 cán bộ, trong đó 56 đồng chí có trình độ thạc sĩ. Trong 3 năm gần đây, trường tuyển sinh 1.049 sinh viên (trình độ cao đẳng 951 sinh viên, trung cấp 98 sinh viên). Sau khi tốt nghiệp, sinh viên cơ bản đáp ứng được các yêu cầu của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo, nhu cầu xã hội. Nhiều người đã trưởng thành, giữ cương vị cao trong ngành Giáo dục cũng như xã hội, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm định chất lượng (Đại học Quốc gia Hà Nội) trao chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục chu kỳ 2 và tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình.

Chào mừng Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhà trường phát động phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” và tổ chức nhiều hoạt động như: Hội thi giảng viên, giáo viên dạy giỏi; Hội thi nghiệp vụ sư phạm; Hội diễn văn nghệ chào tân sinh viên; thi đấu bóng đá, bóng chuyền... Các phong trào và hoạt động đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong trường và tiếp tục thắp sáng hơn niềm tin, động lực, tình yêu với mái trường, với nghề dạy học cho các giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên.

Tại lễ kỷ niệm, Trung tâm Kiểm định chất lượng (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục chu kỳ 2 cho Trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho nhà trường vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề. Trường đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng 30 năm nâng cấp trường.

