Trường Đại học Hùng Vương tổ chức nhập học cho gần 2.300 tân sinh viên K23

{title}
{publish}
{head}
Ngày 26/8, Trường Đại học Hùng Vương đã tổ chức nhập học cho gần 2.300 tân sinh viên đại học chính quy khóa 23 (K23), năm học 2025–2026.
Các tân sinh viên làm thủ tục nhập học.
Sau khi làm thủ tục nhập học, các tân sinh viên nhận thẻ sinh viên, sẵn sàng bước vào hành trình mới.
Tại buổi nhập học, sinh viên được hướng dẫn chi tiết các bước: Nộp hồ sơ, nhận thẻ sinh viên, đăng ký và nhận phòng ở Ký túc xá (KTX) nếu có nhu cầu theo đối tượng quy định, tư vấn nhà trọ, nhận áo đồng phục và tham quan cơ sở vật chất. Để đảm bảo công tác nhập học diễn ra hiệu quả, Nhà trường đã huy động sự phối hợp đồng bộ của các đơn vị như: Phòng Quản lý sinh viên và học viên, Phòng Đào tạo, Trung tâm Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Văn phòng... cùng 80 sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ tân sinh viên và phụ huynh làm thủ tục nhập học...
Trường Đại học Hùng Vương bố trí Robot đón chỉ dẫn cho tân sinh viên.
Năm 2025, Trường Đại học Hùng Vương tuyển sinh 25 mã ngành đào tạo trình độ đại học, trong đó có 9 ngành sư phạm và 16 ngành ngoài sư phạm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học và xu hướng phát triển của thị trường lao động. Sau ngày nhập học, từ 28/8, sinh viên K23 sẽ tham gia học tập sinh hoạt chính trị theo kế hoạch “Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên”.
Anh Thơ
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 10 lĩnh vực: hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non...
baophutho.vn Đến xã Trạm Thản vào những ngày này, không khí chuẩn bị năm học mới 2005- 2026 của các trường học tưng bừng, phấn khởi. Mỗi người một việc, ai...
baophutho.vn Ngày 27/8, Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên về kỹ năng an toàn trường học đối với học sinh, sinh viên các trường Đại...
baophutho.vn Ngày 27/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị Hiệu trưởng các Trường mầm non trên địa bàn khu vực Phú Thọ (cũ) tổng kết năm học 2024-2025...
Bộ Chính trị chỉ đạo rà soát việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc.
baophutho.vn Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành văn bản số 765/SGD&ĐT-HSSV ngày 25/8/2025 về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc...
baophutho.vn Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã Cao Phong, ngay từ đầu tháng 8, các đơn vị trường học trên địa bàn xã đã đồng loạt triển khai công tác...