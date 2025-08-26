Trường Đại học Hùng Vương tổ chức nhập học cho gần 2.300 tân sinh viên K23

Ngày 26/8, Trường Đại học Hùng Vương đã tổ chức nhập học cho gần 2.300 tân sinh viên đại học chính quy khóa 23 (K23), năm học 2025–2026.

Các tân sinh viên làm thủ tục nhập học.

Sau khi làm thủ tục nhập học, các tân sinh viên nhận thẻ sinh viên, sẵn sàng bước vào hành trình mới.

Tại buổi nhập học, sinh viên được hướng dẫn chi tiết các bước: Nộp hồ sơ, nhận thẻ sinh viên, đăng ký và nhận phòng ở Ký túc xá (KTX) nếu có nhu cầu theo đối tượng quy định, tư vấn nhà trọ, nhận áo đồng phục và tham quan cơ sở vật chất. Để đảm bảo công tác nhập học diễn ra hiệu quả, Nhà trường đã huy động sự phối hợp đồng bộ của các đơn vị như: Phòng Quản lý sinh viên và học viên, Phòng Đào tạo, Trung tâm Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Văn phòng... cùng 80 sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ tân sinh viên và phụ huynh làm thủ tục nhập học...

Trường Đại học Hùng Vương bố trí Robot đón chỉ dẫn cho tân sinh viên.

Năm 2025, Trường Đại học Hùng Vương tuyển sinh 25 mã ngành đào tạo trình độ đại học, trong đó có 9 ngành sư phạm và 16 ngành ngoài sư phạm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học và xu hướng phát triển của thị trường lao động. Sau ngày nhập học, từ 28/8, sinh viên K23 sẽ tham gia học tập sinh hoạt chính trị theo kế hoạch “Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên”.

Anh Thơ