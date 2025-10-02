Trường học chủ động phòng cháy, chữa cháy

Chủ động phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các cơ sở giáo dục không chỉ là trách nhiệm, mà còn nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của giáo viên, học sinh, cũng như duy trì môi trường học đường an toàn, ổn định. Xác định rõ điều này, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống cháy nổ, kết hợp tuyên truyền, giáo dục kỹ năng PCCC cho học sinh.

Tại Trường THPT Đoan Hùng, xã Đoan Hùng, cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại. Bước vào năm học mới, nhà trường đã trang bị đầy đủ thiết bị chữa cháy như bình CO2, bình bọt... tại các khu vực trọng yếu. Ngoài các tiết học chính khóa, kỹ năng PCCC được lồng ghép vào giờ học kỹ năng sống, góp phần trang bị cho học sinh những kiến thức cần thiết trong việc phòng, chống các sự cố cháy nổ.

Thầy giáo Nguyễn Tiến Trình - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường luôn chú trọng việc quản lý, sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt và các chất dễ cháy khác; đồng thời, thường xuyên tự kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện chữa cháy. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền và thực hành kỹ năng nên cán bộ, giáo viên của trường đều nắm chắc kiến thức về PCCC, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra”.

Không chỉ các trường trung học, nhiều trường tiểu học trên địa bàn tỉnh cũng chủ động thực hiện nghiêm túc công tác PCCC. Điển hình như Trường Tiểu học Cao Mại, xã Lâm Thao có 1.043 học sinh và 62 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Hàng năm, nhà trường phối hợp chặt chẽ với Công an xã tổ chức các buổi tuyên truyền, huấn luyện kỹ năng PCCC và cứu nạn, cứu hộ ngay trong khuôn viên trường học. Học sinh không chỉ được học lý thuyết về các nguyên nhân gây cháy, cách xử lý khi phát hiện cháy, mà còn được trực tiếp tham gia thực hành dập lửa bằng bình chữa cháy mini, học cách thoát hiểm trong điều kiện có khói, khí độc và thực hiện sơ cứu người bị nạn. Đây là những kỹ năng thiết yếu giúp các em có thể bình tĩnh, chủ động xử lý trong các tình huống nguy hiểm.

Học sinh Trường Tiểu học Cao Mại, xã Lâm Thao được hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy.

Cô giáo Hoàng Thị Chí - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Chúng tôi xác định công tác PCCC là nhiệm vụ quan trọng, không thể chủ quan, lơ là. Hệ thống điện và thiết bị điện tử trong trường được kiểm tra định kỳ, kịp thời sửa chữa hoặc thay thế những thiết bị hư hỏng có nguy cơ gây cháy. Nhà trường cũng bố trí bình chữa cháy tại nhiều khu vực trong trường, dán quy định PCCC để nhắc nhở học sinh và giáo viên”.

Không chỉ dừng lại ở việc lồng ghép kỹ năng PCCC trong các buổi học chính khóa, Trường Tiểu học Cao Mại còn thường xuyên tổ chức giáo dục kỹ năng sống thông qua các buổi sinh hoạt tập thể đầu tuần, hoạt động ngoại khóa. Điều này giúp học sinh hiểu, ghi nhớ các nguyên tắc an toàn, biết cách phản ứng nhanh và hiệu quả khi có sự cố xảy ra, đặc biệt là trong môi trường học tập ở nhà cao tầng.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2025 - 2026, các cơ sở giáo dục toàn tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC để tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn, diễn tập kỹ năng PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, giáo viên, học sinh - sinh viên. Các hoạt động này không chỉ nâng cao nhận thức về an toàn PCCC mà còn giúp hình thành, rèn luyện kỹ năng ứng phó với cháy nổ, tai nạn, sự cố, đặc biệt quan trọng đối với học sinh trong độ tuổi học đường.

Những nỗ lực không ngừng trong công tác PCCC của các nhà trường đã góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, đồng thời tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm trong giáo viên, học sinh. PCCC đã trở thành một kỹ năng sống cần thiết, được giảng dạy, thực hành bài bản trong từng nhà trường. Việc chủ động PCCC trong trường học không chỉ giúp ngăn ngừa sự cố đáng tiếc, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để xây dựng một thế hệ học sinh năng động, có kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp. Đây chính là tiền đề để các nhà trường thực hiện hiệu quả mục tiêu “dạy tốt, học tốt” trong một môi trường an toàn, phát triển toàn diện.

Hạnh Thúy