Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Toán cấp tiểu học

Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ tích cực triển khai nhiều giải pháp đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Toán cấp tiểu học. Mục tiêu trọng tâm là phát triển phẩm chất, năng lực toàn diện cho học sinh, đưa việc dạy và học Toán ngày càng gần hơn với thực tiễn cuộc sống.

Tại hội nghị tập huấn do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức mới đây, đồng chí Phạm Khương Duy - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: “Dạy học môn Toán cần phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và khả năng vận dụng kiến thức của người học; giáo viên phải bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, tinh thần hợp tác, tư duy độc lập, từ đó góp phần phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực”. Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu kỹ nội dung tập huấn, triển khai hiệu quả tại các nhà trường, cụm chuyên môn. Việc này không chỉ nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán mà còn góp phần thực hiện thành công mục tiêu đổi mới giáo dục phổ thông.

Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng, xã Phù Ninh đổi mới phương pháp dạy và học.

Trong chương trình tập huấn, thạc sĩ Nguyễn Bá Mạnh - tác giả sách giáo khoa môn Toán cấp tiểu học trực tiếp chia sẻ nhiều nội dung chuyên sâu, thiết thực. Đồng chí cho biết: Phương pháp dạy học Toán cần đi từ cụ thể đến trừu tượng, từ dễ đến khó, quán triệt tinh thần “lấy học sinh làm trung tâm”, phù hợp với tiến trình nhận thức và đặc điểm của từng đối tượng học sinh. Giáo viên được khuyến khích tổ chức hoạt động học tập theo hướng kiến tạo, giúp học sinh chủ động tìm tòi, khám phá, suy luận và giải quyết vấn đề. Quá trình dạy học cần kết hợp linh hoạt giữa các phương pháp truyền thống và hiện đại, giữa học lý thuyết và trải nghiệm thực tế.

Về công tác đánh giá học sinh, thạc sĩ Nguyễn Bá Mạnh cho rằng, mục tiêu của đánh giá không chỉ là xác nhận kết quả học tập, mà quan trọng hơn là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về sự tiến bộ của học sinh, qua đó điều chỉnh hoạt động dạy học, bảo đảm đánh giá vì sự phát triển năng lực người học. Đánh giá thường xuyên sẽ được thực hiện kết hợp giữa giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, gắn liền với tiến trình học tập và chú trọng đến sự tiến bộ cá nhân. Còn đánh giá định kỳ được sử dụng để xác nhận kết quả học tập sau mỗi giai đoạn, làm căn cứ công nhận thành tích học tập theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đặc biệt, các giáo viên tham dự tập huấn được hướng dẫn cụ thể cách xây dựng ma trận đề kiểm tra, thiết kế hệ thống câu hỏi và bài tập theo 3 mức độ nhận thức phù hợp định hướng phát triển năng lực học sinh. Các nhóm giáo viên đã trực tiếp thực hành thiết kế ma trận, xây dựng đề kiểm tra cuối kỳ, cuối năm học cho các khối lớp từ 1 đến 5.

Đồng chí Mai Lan Anh - Phó trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT cho biết: Sau đợt tập huấn, các trường sẽ triển khai nội dung đến 100% giáo viên dạy Toán, tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo trường và theo cụm để thống nhất hình thức kiểm tra định kỳ, xây dựng ma trận đề và đề kiểm tra phù hợp năng lực học sinh. Các đề kiểm tra sẽ được thẩm định chéo giữa các trường trong cùng cụm chuyên môn, bảo đảm tính khách quan, công bằng và thống nhất. Riêng đề kiểm tra môn Toán lớp 5 sẽ được gửi về Sở GD&ĐT để tổng hợp, làm tư liệu tham khảo cho toàn ngành.

Những định hướng thiết thực và bài bản này đang giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học tỉnh Phú Thọ không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đưa chất lượng giáo dục của tỉnh ngày càng phát triển bền vững.

Hiền Mai