Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THCS Tiên Cát

Ngày 16/11, Trường THCS Tiên Cát, phường Thanh Miếu tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT tặng nhà trường
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng nhà trường
Được thành lập vào năm 1965, trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THCS Tiên Cát đã có hơn 42.000 học sinh học tập dưới mái trường. Trong đó có nhiều thầy cô giáo, 58 học sinh là liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ tổ quốc. Nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành giữ chức vụ quan trọng của Đảng và nhà nước. Những năm gần đây, công tác giáo dục của nhà trường đã có nhiều đổi mới gắn với phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; tăng cường hoạt động trải nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
Cùng với đó, cơ sở vật chất, phòng học chức năng, thiết bị dạy học được đầu tư đồng bộ, tạo môi trường học tập hiện đại, thân thiện. Nhờ những giải pháp cụ thể, đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá, chất lượng giáo dục của Trường THCS Tiên Cát ngày càng nâng lên. 5 năm học qua, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS của trường đều đạt trên 99% đỗ THPT đạt trên 49%. Điểm trung bình thi vào lớp 10 năm học 2025-2026 đạt 6,29 điểm. Riêng môn Ngữ văn trung bình điểm thi đứng thứ 2 trong thành phố Việt Trì (cũ).
Đại diện lãnh đạo phường Thanh Miếu trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường
Đại diện lãnh đạo phường Thanh Miếu tặng hoa chúc mừng nhà trường
Tại lễ kỷ niệm, tập thể Trường THCS Tiên Cát cùng 5 cá nhân đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.
Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm
Hạnh Thúy
