Trường TH&THCS Ba Khan đón Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Sáng 14/11, Trường TH&THCS Ba Khan, xã Tân Mai tổ chức lễ kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025) và đón Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, giai đoạn 2025 - 2030. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Quang Minh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo xã Tân Mai.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào Nguyễn Quang Minh tạo trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho Trường TH&THCS Ba Khan

Những năm qua, cơ sở vật chất của nhà trường được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, khang trang; các phòng chức năng được bố trí đầy đủ, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Nhà trường hiện có 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn nghề nghiệp, trong đó trên 90% đạt mức khá và tốt.

Chất lượng giáo dục tiếp tục duy trì ổn định, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình và lên lớp hằng năm đạt cao; học sinh khá, giỏi tăng đều qua các năm. Giai đoạn 2020–2025, trường có 27 giáo viên giỏi cấp huyện, 6 giáo viên giỏi cấp tỉnh; 275 lượt học sinh giỏi cấp huyện, 35 lượt học sinh giỏi cấp tỉnh và 2 học sinh đoạt giải cấp quốc gia ở các nội dung thi viết, thi trực tuyến. Đội ngũ giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, lấy học sinh làm trung tâm nhằm phát huy năng lực sáng tạo của các em.

Chủ tịch UBND xã Tân Mai Bùi Ngọc Đại tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) cho Trường TH&THCS Ba Khan

Với những nỗ lực đó, Trường TH&THCS Ba Khan được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình (cũ) công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, giai đoạn 2025–2030. Nhà trường cũng vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2020–2030.

Thanh Loan

Xã Tân Mai


 Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng MTTQ Việt Nam THCS Chủ tịch UBND tỉnh Ngày nhà giáo Việt Nam HĐND Quốc gia Tân Mai đón bằng công nhận tỉnh Phú Thọ Đào tạo
