Xã Yên Trị xây dựng địa bàn “không ma túy”

Thực hiện Kế hoạch xây dựng “xã, phường không ma túy” giai đoạn 2025-2030 của UBND tỉnh và Công an tỉnh, Công an xã Yên Trị phát huy vai trò lực lượng nòng cốt ở cơ sở, chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia. Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, phòng ngừa đến đấu tranh, xử lý và quản lý người nghiện.

Đẩy mạnh tuyên truyền, huy động toàn dân tham gia

Xã Yên Trị triển khai kế hoạch xây dựng địa bàn không ma tuý

Cuối tháng 8/2025, UBND xã Yên Trị đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng “xã, phường không ma túy” giai đoạn 2025-2030; Kế hoạch của Công an tỉnh về cao điểm thực hiện mục tiêu 20% “xã, phường không ma túy” năm 2025. Là lực lượng nòng cốt trong xây dựng địa bàn không ma tuý, Công an xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân cùng tham gia.

Xác định công tác phòng, chống ma túy cần bắt đầu từ cơ sở, mỗi gia đình, dòng họ, từng xóm tới toàn xã, Công an xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp từng nhóm đối tượng. Trong đó, tập trung vào các khu vực, nhóm nguy cơ cao, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh... Từ khi triển khai kế hoạch đến nay, đơn vị đã tổ chức 3 buổi tuyên truyền lưu động, 4 buổi tuyên truyền trực tiếp tại 1 xóm và 3 trường học với trên 1.000 lượt người tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho nhóm đối tượng dễ bị lôi kéo, dụ dỗ để nâng cao cảnh giác, phòng ngừa, tránh xa các tai tệ nạn xã hội, nhất là hiểm họa ma túy.

Công an xã Yên Trị và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phối hợp tuần tra kiểm soát địa bàn

“Hòm thư tố giác tội phạm” và “Đường dây nóng” số điện thoại của Trưởng Công an xã được niêm yết công khai tại các địa điểm công cộng như nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, trụ sở UBND xã... để người dân biết, kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy nhằm đấu tranh, xử lý kịp thời, hiệu quả.

Kiểm soát người nghiện, đấu tranh với tội phạm ma túy

Bên cạnh đó, Công an xã Yên Trị nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện như quán karaoke, khách sạn, nhà nghỉ - những địa điểm tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ma tuý. Đơn vị đã rà soát, test nhanh ma tuý đối với 25 trường hợp là nhân viên tại các quán karaoke, quản lý khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn (chưa phát hiện trường hợp dương tính với chất ma tuý).

Đồng thời tuyên truyền về hiểm họa khôn lường của ma túy và yêu cầu các chủ cơ sở chấp hành nghiêm quy định pháp luật, nâng cao trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh, không để xảy ra vi phạm.

Công an xã đã triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Đơn vị đã phối hợp bắt, khởi tố 3 vụ, 3 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó có 1 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và 2 vụ, 2 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (tội danh mới được bổ sung theo Điều 256a, Bộ luật Hình sự đối với đối tượng đang thuộc diện quản lý, điều trị bằng Methadone).

Công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma tuý trên địa bàn được quan tâm, triển khai đồng bộ, quyết liệt, chặt chẽ. Công an xã đang quản lý 16 người nghiện ma tuý và đã lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với 2 trường hợp theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác quản lý người nghiện được thực hiện chặt chẽ

Thiếu tá Nguyễn Quang Tín - Trưởng Công an xã Yên Trị cho biết: “Với vai trò nòng cốt, Công an xã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma tuý. Đặc biệt là tội phạm mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma tuý; công tác quản lý người nghiện ngoài xã hội, người sử dụng trái phép chất ma tuý, người quản lý sau cai nghiện. Qua đó, góp phần từng bước làm trong sạch địa bàn, xây dựng xã hội lành mạnh, an toàn. Xã sẽ tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng “xã không ma tuý”.

Thời gian tới, dự báo tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, công tác tham mưu xây dựng xã không ma túy giai đoạn 2025 - 2030 đặt ra những nhiệm vụ cấp bách, cần huy động tổng hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Công an xã Yên Trị với tinh thần trách nhiệm cao tiếp tục nỗ lực triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành mục tiêu đề ra, xứng đáng với sự mong đợi của Nhân dân địa phương trên “chiến tuyến” đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy trong tình hình mới.

Cẩm Lệ