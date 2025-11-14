Trường Đại học Trưng Vương kỷ niệm 15 năm thành lập, chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam và khai giảng năm học mới

Ngày 15/11, Trường Đại học Trưng Vương, xã Tam Dương tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập, chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và khai giảng năm học 2025-2026.

Các đại biểu dự buổi lễ

Tới dự có đại diện lãnh Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ, Đại sứ quán nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; lãnh đạo Sở Nội vụ, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp, các trường đại học trong và ngoài nước, các trường cao đẳng, trung cấp, THPT trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ trao Bằng khen của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) tặng Trường Đại học Trưng Vương

Trường Đại học Trưng Vương được thành lập năm 2010, là cơ sở giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực với định hướng “Thực tiễn - Chuyên sâu - Chuẩn mực - Hội nhập - Phát triển”. Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Trưng Vương đã không ngừng lớn mạnh, từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và khu vực.

Đến nay, Trường đã có 16 ngành đào tạo đại học và 3 ngành đào tạo thạc sĩ. Năm 2025, nhà trường tuyển sinh được gần 1.900 chỉ tiêu đại học và thạc sĩ, tăng gấp gần 4 lần năm 2021. 100% học viên, sinh viên đại học đỗ tốt nghiệp, trong đó hơn 99% đạt kết quả khá, giỏi. Trường Đại học Trưng Vương đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở đào tạo.

Trường Đại học Trưng Vương trao học bổng cho các sinh viên xuất sắc khoá 16

Trường Đại học Trưng Vương tặng quà cho các sinh viên khoá 16

Cùng với việc nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường đã quan tâm dành tặng nhiều suất học bổng cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) trúng tuyển vào trường, Tập đoàn Hồ Gươm cũng đã cam kết dành tặng 30 tỷ đồng học bổng hỗ trợ sinh viên là người của địa phương trong giai đoạn 2025-2030...

Ngài Khamtom Samvong, Tham tán Giáo dục- Văn hoá Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào trao Bằng khen tặng Trường Đại học Trưng Vương

Đặc biệt, nhà trường đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nước bạn Lào, góp phần tăng cường tĩnh hữu nghị Việt – Lào.

Với những nỗ lực không ngừng, nhà trường đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và khu vực lân cận; từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học của địa phương cũng như cả nước.

Năm 2014, đơn vị được nhà nước tặng Huân chương lao động hạng Nhất. Năm 2024, nhà trường được Thống đốc tỉnh Huaphan (Lào) trao tặng Bằng khen. Năm 2025, nhà trường được UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) tặng Bằng khen.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của Trường Đại học Trưng Vương được Tham tán Giáo dục- Văn hoá Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào trao tặng Bằng khen. Trường Đại học Trưng Vương trao học bổng toàn phần và 306 phần quà tặng các sinh viên xuất sắc khoá 16...

Thuý Hường