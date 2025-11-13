Trường học “nói không với rác thải nhựa”

Phong trào “Nói không với rác thải nhựa” không chỉ còn là khẩu hiệu mà đã và đang được hiện thực hóa bằng những hành động của cả cộng đồng, nhất là trong các trường học. Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã có những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm lan tỏa lối sống xanh và bảo vệ môi trường.

Dẫn chúng tôi tham quan nhà trường, thầy Trần Văn Thanh - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Lôi (xã Tiên Lữ) cho biết: Hưởng ứng phong trào “Nói không với rác thải nhựa”, nhà trường đã đẩy mạnh tuyên truyền và khuyến khích học sinh không sử dụng các sản phẩm nhựa một lần như: Túi nilon, cốc uống nước... hay bọc sách vở bằng bìa nilon bán sẵn. Nhà trường cũng hạn chế sử dụng cây cảnh, hoa giả từ chất liệu nhựa để trang trí trong lớp học, phòng làm việc. Thay vào đó nhà trường tăng cường trồng hệ thống cây xanh, chậu hoa, cây cảnh, cây dây leo để tạo cảnh quan, trường lớp thân thiện.

Hiện thực hóa phong trào “Nói không với rác thải nhựa”, Trường THCS Xuân Lôi thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh trường, lớp; thực hiện thu gom, phân loại rác thải, trong đó có rác thải nhựa, túi nilon khó phân hủy để vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo đúng quy định.

Học sinh Trường Tiểu học Liên Bảo, phường Vĩnh Phúc phân loại, bỏ rác đúng nơi quy định.

Cũng như Trường THCS Xuân Lôi, “tuyên chiến” với rác thải nhựa, Trường Tiểu học Liên Bảo (phường Vĩnh Phúc) kêu gọi các thầy, cô giáo, học sinh và phụ huynh học sinh hãy hành động vì một môi trường “Không rác thải nhựa” bằng những việc là cụ thể, thiết thực như: Không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, các sản phẩm nhựa dùng một lần (túi nilon, ống hút, chai nước, hộp xốp, bao bì nilon, hộp đựng thức ăn, bát, đĩa, cốc, thìa nhựa...). Thay vào đó hãy sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường như túi vải, túi giấy, các sản phẩm làm từ tre, gỗ, ống hút làm từ cỏ, inox; sử dụng cốc thủy tinh, cốc sứ, phích nước...

Tìm hiểu được biết, thông qua các tiết học ngoại khóa, chào cờ, sinh hoạt lớp, Trường Tiểu học Liên Bảo đã triển khai tuyên truyền lồng ghép các nội dung nói về tác hại của rác thải nhựa và các biện pháp hạn chế, giảm thiểu sử dụng túi nilon, đồ nhựa dùng một lần. Nhà trường còn thường xuyên tổ chức chương trình đổi rác thải nhựa lấy đồ dùng học tập, qua đó tạo sự lan tỏa, nâng cao nhận thức và ý thức của học sinh trong việc bảo vệ môi trường.

Em Đoàn Ngọc Phương Linh - học sinh lớp 5A7, Trường Tiểu học Liên Bảo cho biết: "Nhờ được các thầy cô giảng dạy, em hiểu rác thải nhựa rất khó phân hủy và có hại cho môi trường, cần phải hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa một lần. Đồng thời, có thể tận dụng những sản phẩm nhựa bỏ đi để làm những đồ dùng, vật dụng có ích. Thời gian qua, em đã cố gắng hạn chế sử dụng túi nilon, cốc nhựa một lần và luôn phân loại, bỏ rác đúng nơi quy định để việc xử lý thuận tiện hơn, góp phần giảm thiểu tác động xấu tới môi trường. Phong trào nói không với túi nilon, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa một lần và thu gom rác thải nhựa do nhà trường phát động cũng đang được các bạn trong lớp, trong trường con hưởng ứng rất nhiệt tình".

Để phong trào “Nói không với rác thải nhựa” không chỉ là khẩu hiệu mà được hiện thực hóa bằng hành động, việc làm cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức, ý thức để mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh cùng hành động bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh. Mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực vận động gia đình, người thân, cộng đồng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế, giảm thiểu sử dụng túi nilon, đồ nhựa dùng một lần và thực hiện tốt các biện pháp hạn chế rác thải nhựa.

Với sự vào cuộc tích cực của các trường học trên địa bàn tỉnh, tin rằng sẽ góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện thành công, hiệu quả phong trào “Nói không với rác thải nhựa”.

Trần Tỉnh