Trường THCS Sơn Vi: Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập

Ngày 16/11, xã Phùng Nguyên tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường THCS Sơn Vi (1965-2025) và kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tập thể và cá nhân nhà trường

Phát huy truyền thống 60 năm vể vang của nhà trường, phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” của nhà trường không ngừng được đẩy mạnh và đã đạt được kết quả. Chỉ tính riêng trong 3 năm học gần nhất, Trường THCS Sơn Vi có 188 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, 21 học sinh đạt giải cấp tỉnh, cùng nhiều em xuất sắc trong các kỳ thi năng khiếu, sáng tạo trẻ và các sân chơi trí tuệ và thể dục thể thao của tỉnh.

Năm 2022, trường được công nhận đạt trường Chuẩn Quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng cấp độ 3, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trên hành trình phát triển và khẳng định thương hiệu giáo dục của mình. Hiện nay, trường có 17 lớp học, 10 phòng bộ môn, với hơn 760 em học sinh và 38 cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhà trường là một tập thể thống nhất, năng động, sáng tạo, cùng nhau viết tiếp trang sử vàng truyền thống của Trường THCS Sơn Vi.

Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào lớp 10 THPT luôn nằm trong tốp đầu của huyện Lâm Thao (cũ), tốp 20-25 của tỉnh Phú Thọ là minh chứng sinh động và thuyết phục nhất cho chất lượng giáo dục toàn diện, bền vững mà nhà trường đã dày công xây dựng.

Không chỉ chú trọng đào tạo kiến thức, Trường THCS Sơn Vi còn đặc biệt quan tâm đến giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giúp học sinh phát triển toàn diện về trí - đức - thể - mỹ, hình thành nhân cách, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Nhờ những nỗ lực không ngừng ấy, nhà trường đã được UBND tỉnh Phú Thọ công nhận Chuẩn Quốc gia mức độ 2 và đạt Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 - mức cao nhất. Đó không chỉ là những phần thưởng cao quý, mà còn là kết tinh của biết bao tâm huyết, trí tuệ và tình yêu nghề - yêu trò của tập thể sư phạm nhà trường, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quê hương xã Phùng Nguyên anh hùng.

Lãnh đạo xã Phùng Nguyên tặng bức trướng “60 năm xây dựng và trưởng thành” cho nhà trường

Bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu hội nhập và chuyển đổi số, đòi hỏi nhà trường không ngừng đổi mới, sáng tạo trong việc dạy và học, nhà trường tiếp tục không ngừng đổi mới tư duy quản lý, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” gắn với chuyển đổi số trong giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh...

Tiết mục văn nghệ chào mừng của các cô giáo Trường THCS Sơn Vi

Nhân dịp này, tập thể Trường THCS Sơn Vi cùng 5 cá nhân đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường. Xã Phùng Nguyên tặng bức trướng “60 năm xây dựng và trưởng thành” và nhiều phần thưởng cao quý khác cho tập thể và giáo viên nhà trường.

Khánh Thy