Trường THCS Tứ Xã đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Sáng 18/11, UBND xã Phùng Nguyên tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba Trường THCS Tứ Xã và kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2025).

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Sở GD&ĐT trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường THCS Tứ Xã .

Trường THCS Tứ Xã được thành lập từ ngày 8/11/1963. Hiện trường có 876 học sinh và 42 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Lãnh đạo xã Phùng Nguyên trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Ngọc Cầu, Hiệu trưởng Trường THCS Tứ Xã.

Trải quan 62 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, của ngành qua các thời kỳ; sự phấn đấu nỗ lực không ngừng nghỉ của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh; sự phối hợp tích cực của cho mẹ học sinh đã giúp nhà trường đạt được những kết quả đáng tự hào: Chất lượng giáo dục luôn được đánh giá, xếp thứ nhất toàn huyện Lâm Thao (cũ).

Trường THCS Tứ Xã nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT.

Tập thể nhà trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, được Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen; tặng kỷ niệm chương Hùng Vương; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và tặng Cờ thi đua.

Sở GD&ĐT tặng hoa chúc mừng nhà trường

Tại buổi lễ, Trường THCS Tứ Xã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Đồng chí Hiệu trưởng được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trường THCS Tứ Xã được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT. Đây là động lực để thầy và trò nhà trường tiếp tục nỗ lực, cố gắng, thi đua dạy tốt học tốt, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục.

Lãnh đạo xã Phùng Nguyên tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Tiết mục văn nghệ tại Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba Trường THCS Tứ Xã.

Hạnh Thúy