Trường Tiểu học Phú Hộ hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện

Nhiều năm qua, Trường Tiểu học Phú Hộ, phường Phong Châu tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của bậc tiểu học trên địa bàn. Với sự quan tâm, đầu tư của cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, nhà trường đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần tích cực vào sự phát triển giáo dục của phường Phong Châu.

Năm học 2024 - 2025, nhà trường có 767 học sinh với kết quả học tập đạt tỷ lệ 99,7%; 172/172 học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học, đạt 100%. Các hoạt động giao lưu, sân chơi trí tuệ trực tuyến tiếp tục mang lại nhiều thành tích đáng khích lệ. Điển hình như: Cuộc thi “Trạng nguyên Tiếng Việt”, học sinh nhà trường đạt 106 giải cấp trường, 106 giải cấp thị xã Phú Thọ (cũ), 88 giải cấp tỉnh và 1 giải Nhất cấp Quốc gia. Cuộc thi IOE (Olympic Tiếng Anh qua Internet) ghi nhận 127 giải cấp trường, 127 giải cấp thị xã Phú Thọ (cũ), 37 giải cấp tỉnh và 7 giải cấp Quốc gia (trong đó có 2 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng). Bên cạnh đó, học sinh nhà trường còn đạt 52 giải trong cuộc thi viết chữ đẹp và 30 giải trong sân chơi VioEdu cấp trường. Nhà trường có đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, trong đó có nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp: 23 giáo viên giỏi cấp trường, 4 giáo viên giỏi cấp thị xã (cũ) và 2 giáo viên giỏi cấp tỉnh; trong đó, nhiều thầy cô có học sinh đạt giải cao ở cấp tỉnh và Quốc gia. Năm học vừa qua, tập thể nhà trường đứng thứ 2/11 trường tiểu học của thị xã Phú Thọ (cũ).

Giáo viên Trường Tiểu học Phú Hộ ứng dụng công nghệ số trong phương thức dạy học mới thông minh.

Những năm gần đây, phường Phong Châu đã quan tâm đầu tư nhiều hạng mục cho nhà trường như: Xây dựng mới dãy nhà điều hành 2 tầng, làm bờ tường bao quanh, sửa sang bãi tập, làm mái vòm sân khấu phục vụ hoạt động ngoài trời, xây dựng nhà vệ sinh cho học sinh, kéo đường ống và lắp đặt hệ thống nước máy. Thời gian tới, địa phương tiếp tục đầu tư xây dựng bếp ăn bán trú và sửa lại mái nhà vòm ngoài sân trường, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tổ chức các hoạt động học tập, trải nghiệm. Hiện tại, cơ sở vật chất của trường cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, song vẫn còn thiếu phòng học bộ môn và thiết bị hiện đại. Phòng Tin học có 20 máy tính đã cũ, thường xuyên phải sửa chữa; hệ thống máy tính khối văn phòng (gồm cán bộ quản lý, văn thư, kế toán) cũng đã xuống cấp. Nhà trường đề nghị trong thời gian tới được đầu tư, trang bị phòng Tin học mới đạt chuẩn để phục vụ hiệu quả công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong dạy - học, quản lý.

Có được kết quả đó là nhờ đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường có tinh thần trách nhiệm, chuyên môn vững vàng, nhiệt huyết trong công tác. Hiện tại, trường còn thiếu 2 giáo viên, song nhà trường đã linh hoạt sắp xếp, bảo đảm đủ tiết dạy và duy trì chất lượng giáo dục. Cán bộ quản lý, giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn trực tiếp, trực tuyến do Sở Giáo dục và Đào tạo và cụm chuyên môn tổ chức; đồng thời chủ động tổ chức các chuyên đề tại trường như: Dạy học STEM, ứng dụng AI trong thiết kế - giảng dạy, đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Các hoạt động thao giảng, thảo luận, sinh hoạt chuyên đề được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao năng lực sư phạm và khơi dậy tinh thần tự học, sáng tạo của giáo viên.

Phát huy sức mạnh cộng đồng trong phát triển giáo dục, phường Phong Châu luôn đồng hành cùng nhà trường trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, hỗ trợ cơ sở vật chất, khen thưởng kịp thời giáo viên và học sinh đạt thành tích cao. Công tác xã hội hóa giáo dục được triển khai hiệu quả, huy động được sự chung tay của phụ huynh, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc cải thiện điều kiện học tập, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy kết quả đạt được, Trường Tiểu học Phú Hộ tiếp tục đặt mục tiêu xây dựng nhà trường theo hướng hiện đại, thân thiện; là nơi ươm mầm tri thức, góp phần đào tạo thế hệ học sinh năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

Hương Giang