Truyền thông Trung Quốc nhận định về trận bán kết U23 Việt Nam-U23 Trung Quốc

Trang mạng 163 của Trung Quốc nhận định trận bán kết giữa hai đội U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc là cuộc đối đầu giữa một trong những đội tấn công hay nhất và phòng thủ xuất sắc nhất Vòng Chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm nay.

Huấn luyện viên và cầu thủ hai đội U23 Việt Nam-U23 Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm tại họp báo trước trận đấu. Ảnh: Website Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam

Tối 20/1 tại sân vận động Prince Abdullah Al-Faisal Sport City, thành phố Jeddah, A-rập Xê-út, đội U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ gặp nhau tại bán kết Giải bóng đá U23 châu Á 2026. Đội chiến thắng sẽ có tấm vé vào chung kết tranh ngôi vô địch.

Con đường vào bán kết của hai đội U23 Việt Nam và Trung Quốc hoàn toàn khác nhau. Đội U23 Việt Nam gây ấn tượng về tấn công với 4 trận toàn thắng cùng 8 bàn thắng, trong khi đội U23 Trung Quốc lập kỷ lục với khả năng phòng thủ không để lọt lưới trong thời gian thi đấu chính thức ở cả 4 trận.

Cuộc đối đầu giữa phòng thủ và tấn công

Theo phân tích của trang mạng 163, về chiến thuật, đây là cuộc đối đầu giữa công và thủ. Đội U23 Việt Nam mạnh trong tấn công, là một trong năm đội tấn công hay nhất tại Vòng chung kết năm nay. Đội U23 Việt Nam đã giành 4 chiến thắng liên tiếp với 8 bàn thắng. Những pha lập công này được thực hiện bởi nhiều cầu thủ khác nhau, trải đều ở các tuyến, phản ánh khả năng dứt điểm đa dạng của đội, đặc biệt là cầu thủ Đình Bắc với 3 bàn thắng và 1 kiến tạo. Vì vậy, phòng ngự trước sức ép tấn công của đội U23 Việt Nam sẽ vô cùng khó khăn.

Về đội hình, đội U23 Việt Nam chủ yếu tấn công với sơ đồ 4-3-3, tập trung ép sân tầm cao với những đường chuyền bóng sệt tập trung ở hai cánh nhằm khai thác lợi thế những pha xử lý nhanh, kỹ thuật khéo léo và tốc độ của các cầu thủ.

Trong khi đó, khả năng phòng thủ chặt chẽ của đội U23 Trung Quốc lại gây ấn tượng mạnh, với kỷ lục vào bán kết sau 4 trận giữ sạch lưới và ghi được 1 bàn thắng. Đội U23 Trung Quốc thường triển khai sơ đồ phòng ngự phản công 5-3-2, tập trung lùi sâu phòng ngự chặt ở phần sân nhà, rình rập cơ hội chặn, cướp bóng để tổ chức phản công. Ngoài ra, thể hình của các cầu thủ Trung Quốc cũng vượt trội so với các cầu thủ Việt Nam, nên các pha bóng cố định cũng là lợi thế của đội bóng này.

Nhận định đá bán kết với đội U23 Việt Nam là trận đấu khó khăn, ông Antonio Puche, huấn luyện viên trưởng đội U23 Trung Quốc tỏ ra thận trọng khi phát biểu tại buổi họp báo: “Chúng tôi đã vào đến bán kết, điều đó khẳng định sức mạnh của đội. Chúng tôi cũng dành sự tôn trọng cao nhất cho Việt Nam, bởi đây là đội tuyển không dễ đối phó, rất bản lĩnh, chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế, chuẩn bị tốt, giữ tập trung là điều rất quan trọng”.

Khác biệt về triết lý bóng đá giữa hai huấn luyện viên

Theo trang mạng 163, huấn luyện viên trưởng đội U23 Việt Nam Kim Sang-sik rất linh hoạt trong việc lựa chọn chiến thuật. Ở trận đấu đầu tiên của vòng bảng với đội U23 Jordan, Việt Nam đá với sơ đồ công thủ cân bằng 4-4-2; hai trận tiếp theo, ông Kim Sang-sik chuyển sang sơ đồ thiên về tấn công 3-4-3; đến vòng tứ kết, trước đối thủ mạnh là đội U23 Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Việt Nam lại đá với sơ đồ thiên về phòng thủ 5-4-1 chờ cơ hội phản công.

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu, ông Kim Sang-sik cho biết: “Tôi cảm thấy rất vui khi đội tuyển Việt Nam lọt vào bán kết cùng với các đội mạnh của châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Trận đấu bán kết với đội Trung Quốc là một thử thách mới, đây là trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi đủ tự tin và sức mạnh để hoàn thành mục tiêu của mình".

Trong khi đó, là người chú trọng đến kết quả hơn là màn trình diễn ở trên sân, ông Antonio Puche, huấn luyện viên trưởng đội U23 Trung Quốc coi trọng thể lực và đề cao tính kỷ luật của toàn đội, nên ưu tiên lựa chọn các cầu thủ có thể hình cao to, thể lực dồi dào, đồng thời cũng rất “mát tay” trong thay người nhằm gia cố hàng thủ để hướng tới kết quả có lợi.

Cuối cùng, trang mạng 163 nhận định, trận bán kết giữa thế hệ cầu thủ U23 Việt Nam và Trung Quốc hôm nay sẽ mở màn cho các cuộc đối đầu của đội tuyển quốc gia Việt Nam và Trung Quốc trong tương lai.

Theo nhandan.vn