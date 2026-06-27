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Từ 1/7, áp dụng lãi suất vay mua nhà ở xã hội với người trẻ 6,5%

Ngân hàng Nhà nước công bố lãi suất vay mua nhà xã hội dành cho người trẻ từ 1/7/2026, chỉ 6,5% trong 5 năm đầu, tạo điều kiện dễ dàng tiếp cận vốn.

Từ 1/7, áp dụng lãi suất vay mua nhà ở xã hội với người trẻ 6,5%

NHNN ấn định lãi suất 6,5% cho chương trình vay mua nhà ở xã hội với người trẻ. Ảnh: Vietnam+

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Công văn số 5340/NHNN-CSTT thông báo mức lãi suất cho vay áp dụng đối với chương trình tín dụng dành cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trong thời gian từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 31/12/2026. Theo đó, mức lãi suất áp dụng trong giai đoạn này là 6,5%/năm.

Cụ thể, trong 5 năm đầu kể từ ngày giải ngân đầu tiên, lãi suất cho vay đối với người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội được áp dụng thấp hơn 2% so với lãi suất cho vay trung, dài hạn bằng VND bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank. Mức lãi suất áp dụng trong giai đoạn từ ngày 1/7/2026 đến 31/12/2026 là 6,5%/năm.

Đối với 10 năm vay vốn tiếp theo, lãi suất cho vay được xác định thấp hơn 1 điểm phần trăm/năm so với lãi suất cho vay trung, dài hạn bằng VND bình quân của bốn ngân hàng thương mại nhà nước nêu trên. Mức lãi suất áp dụng là 7,5%/năm.

Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại triển khai thực hiện theo quy định, qua đó tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để người trẻ dưới 35 tuổi tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, góp phần thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và hỗ trợ người dân an cư.

Hiện có 9 ngân hàng thương mại chính thức tham gia giải ngân chương trình này gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, MB, Techcombank, VPBank, TPBank và HDBank.

Theo suckhoedoisong.vn


Theo suckhoedoisong.vn

 Từ khóa: Người trẻ Mua nhà ở xã hội Ngân hàng nhà nước Lãi suất cho vay Ngân hàng thương mại HDBank Kiện Chương trình Công bố Vietcombank
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