Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Từ kỷ nguyên độc lập đến kỷ nguyên vươn mình

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách đây 80 năm, toàn dân tộc ta đã đoàn kết một lòng, vùng lên Tổng khởi nghĩa, đập tan xiềng xích nô lệ, giành chính quyền về tay nhân dân, đem lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã trở thành dấu son chói lọi, mở đầu cho chặng đường đấu tranh lâu dài, gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang, tự hào của dân tộc Việt Nam.

1. Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản "Tuyên ngôn Độc lập" khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Sự kiện lịch sử vẻ vang ấy đã đánh dấu điểm kết thúc của chế độ thực dân, phong kiến kéo dài hàng nghìn năm, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, làm chủ vận mệnh của dân tộc Việt Nam.

Thế nhưng, nền độc lập, hòa bình, tự do không đến với nhân dân ta một cách dễ dàng. Sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai (1945) kết thúc, với mưu đồ tái lập nền thống trị thuộc địa đã mất, thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam. Trước hành động ngang ngược, ngày 19-12-1946, thay mặt Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, nhân dân Việt Nam lại bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau 9 năm trường kỳ, quân và dân ta kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bằng Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” (ngày 7-5-1954). Thất bại nặng nề ở Điện Biên Phủ đã buộc thực dân Pháp phải tham dự Hội nghị Genève và ký Hiệp định, chấm dứt chiến tranh, rút quân khỏi Đông Dương. Theo Hiệp định Genève, đất nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền: Miền Bắc do Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; miền Nam đặt dưới sự kiểm soát của chính quyền Bảo Đại.

Theo dự kiến, năm 1956 sẽ tổ chức tổng tuyển cử thống nhất hai miền. Nhưng điều mà nhân dân ta mong đợi đã không đến. Đế quốc Mỹ đã nhảy vào thế chân Pháp ở miền Nam Việt Nam, phế truất Bảo Đại và dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm. Bắt đầu từ đây, cùng một lúc cách mạng Việt Nam phải tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược, đó là: Khôi phục phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng miền Bắc đi lên chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương vững chắc của cả nước và tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau hai mươi mốt năm “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” đầy gian khổ, hy sinh, chúng ta mới thực hiện được mục tiêu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bằng Đại thắng mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày 30-4-1975.

2. Sau khi non sông thu về một mối, Việt Nam bước vào thời kỳ hòa bình nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Đặc biệt là nền kinh tế chậm phát triển, hậu quả chiến tranh nặng nề, sự bao vây cấm vận và xung đột biên giới ở cả phía Tây Nam lẫn phía Bắc. Dẫu gian nan, nhưng chính trong giai đoạn này, nền tảng cho một quốc gia độc lập, thống nhất và có chủ quyền đã được xác lập. Ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết dân tộc và niềm tin vào tương lai tươi sáng chính là những yếu tố then chốt để Việt Nam vượt qua khó khăn, bước sang một kỷ nguyên mới.

Công cuộc Đổi mới do Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VI (năm 1986) khởi xướng là một quyết định lịch sử mang tính bước ngoặt. Từ một nền kinh tế bao cấp trì trệ, Việt Nam chuyển mình sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo ra những chuyển biến toàn diện và sâu sắc.

Trong gần 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã vươn mình mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng GDP liên tục duy trì ở mức cao. Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, năm 2024, GDP của Việt Nam ước tính đạt 476,3 tỷ USD, tăng 7,09% so với năm trước. GDP bình quân đầu người ước đạt 4.700 USD, tăng 377 USD so với năm 2023. Quy mô GDP này đã đưa Việt Nam đứng thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á, vượt qua Philippines và Malaysia. Từ một nước nghèo, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, với cơ cấu kinh tế năng động, xuất khẩu đa dạng và lực lượng lao động trẻ, sáng tạo.

Bằng nhiều giải pháp và chính sách quyết liệt, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật trong công tác giảm nghèo. Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, đến cuối năm 2024, tỉ lệ hộ nghèo trên toàn quốc chỉ còn 1,93%, nhiều tỉnh, thành phố đã cơ bản không còn hộ nghèo. Cùng với đó, sự nghiệp y tế ở Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, từ việc xây dựng mạng lưới y tế rộng khắp đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ và làm chủ các kỹ thuật y học tiên tiến.

Từ quan điểm coi giáo dục là nhiệm vụ chiến lược, gắn liền với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển đất nước, sự nghiệp giáo dục ở Việt Nam luôn được Đảng và Nhà nước chú trọng, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Đặc biệt, nước ta đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, với tỉ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường ở mức cao. Song song với đó, hệ thống giao thông ngày càng được mở rộng và hiện đại hóa, nổi bật là mạng lưới đường cao tốc và đường sắt với nhiều dự án lớn đã và đang được triển khai. Các tuyến quốc lộ trọng điểm liên tục được cải tạo, nâng cấp; các sân bay được mở rộng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại bằng đường hàng không; hệ thống đường sắt được đầu tư phát triển, trong đó dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá về kết nối giao thông...

Từ năm 2020, Việt Nam triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Trong 5 năm qua, tiến trình này diễn ra mạnh mẽ với ba trụ cột: Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 trở thành quốc gia số ổn định, thịnh vượng và tiên phong thử nghiệm các công nghệ, mô hình mới. Theo kết quả khảo sát chính phủ điện tử được Liên hợp quốc công bố (tháng 9-2024), Việt Nam đứng thứ 71 trong tổng số 193 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cùng với phát triển kinh tế, Việt Nam còn tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng. Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia và vùng lãnh thổ, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với nhiều nước, tham gia nhiều tổ chức, diễn đàn quốc tế quan trọng...

3. Từ mùa thu lịch sử tháng Tám năm 1945 bước vào kỷ nguyên độc lập, sau 80 năm Việt Nam vững vàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình. Dân tộc Việt Nam đang nuôi dưỡng một khát vọng lớn: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, đúng dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Đó không chỉ là mục tiêu về kinh tế, mà còn là hoài bão về một quốc gia hùng cường, dân chủ, công bằng, văn minh - nơi mỗi công dân được phát triển toàn diện.

Để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Việt Nam đang tập trung tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp. Đặc biệt, các trụ cột được Việt Nam tập trung là: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy công nghiệp xanh, nông nghiệp sạch và đô thị thông minh. Đồng thời, Việt Nam tiếp tục giữ vững nguyên tắc đối ngoại: Độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, góp phần xây dựng, giữ gìn hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Có thể nói, lịch sử dân tộc Việt Nam 8 thập kỷ qua là một hành trình trường kỳ, đầy gian khó nhưng cũng rạng rỡ, tự hào. Từ thân phận nô lệ trước Cách mạng Tháng Tám 1945, dân tộc ta đã kiên cường đứng dậy, giành độc lập, thống nhất non sông và khẳng định bản lĩnh trên trường quốc tế. Hôm nay, dân tộc Việt Nam đang bước vào một giai đoạn đầy triển vọng, viết tiếp những trang sử hào hùng bằng chính bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam.

