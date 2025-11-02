Tuần làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ 10: Quốc hội tập trung cho công tác lập pháp

Quốc hội thảo luận về một số dự án gồm Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Thống kê; Luật Giá.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội tại kỳ họp thứ 10. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tuần làm việc thứ 3 của Kỳ họp thứ 10 (từ ngày 3-7/11), Quốc hội tập trung cho công tác lập pháp.

Quốc hội thảo luận về một số dự án, gồm: Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật Thương mại điện tử; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Đồng thời, Quốc hội cũng xem xét, cho ý kiến về các dự án: Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật Chuyển đổi số; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Bên cạnh đó, Quốc hội thảo luận về dự án: Luật Quy hoạch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); cho ý kiến việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030.

Trong tuần làm việc, Quốc hội dành 1 buổi để thảo luận ở tổ về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

