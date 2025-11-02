Quốc hội - Hội đồng nhân dân
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tuần làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ 10: Quốc hội tập trung cho công tác lập pháp

Quốc hội thảo luận về một số dự án gồm Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Thống kê; Luật Giá.

Tuần làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ 10: Quốc hội tập trung cho công tác lập phápQuang cảnh phiên họp Quốc hội tại kỳ họp thứ 10. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tuần làm việc thứ 3 của Kỳ họp thứ 10 (từ ngày 3-7/11), Quốc hội tập trung cho công tác lập pháp.

Quốc hội thảo luận về một số dự án, gồm: Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật Thương mại điện tử; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Đồng thời, Quốc hội cũng xem xét, cho ý kiến về các dự án: Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật Chuyển đổi số; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Bên cạnh đó, Quốc hội thảo luận về dự án: Luật Quy hoạch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); cho ý kiến việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030.

Trong tuần làm việc, Quốc hội dành 1 buổi để thảo luận ở tổ về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nguồn TTXVN


Nguồn TTXVN

 Từ khóa: sửa đổi bổ sung sửa đổi luật Quốc hội thảo luận Luật Đầu tư Luật giám định Tư pháp Luật Sở hữu trí tuệ Làm việc Quản lý nợ công Luật An ninh mạng Luật Quản lý thuế
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long