Tuổi trẻ Đất Tổ chinh phục đấu trường khoa học quốc tế

Với tinh thần “Học, học nữa, học mãi”, thầy và trò Trường THCS&THPT Đào Duy Từ, tỉnh Phú Thọ đã xuất sắc mang về 4 Huy chương Vàng và 1 Giải Đặc biệt tại sân chơi quốc tế World Invention Creativity Olympic (WICO) được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc vào cuối tháng 7 vừa qua. Đây là đấu trường khoa học và sáng tạo quốc tế quy tụ 313 đề tài từ 25 quốc gia, nơi những tài năng trẻ thể hiện niềm đam mê, khả năng nghiên cứu và khát vọng cống hiến cho cộng đồng.

Một trong những đề tài được chú ý là “Hộp ươm mầm thông minh với tích hợp từ trường và hệ thống ánh sáng phổ điều chỉnh" của nhóm tác giả Nguyễn Minh Châu.

Khát vọng biến khoa học thành giá trị phục vụ cuộc sống

Bắt nguồn từ những trăn trở, quan sát thực tế và mong muốn giải quyết các vấn đề cấp thiết trong đời sống, bốn đội thi của Hệ thống Giáo dục Đào Duy Từ đã mang đến những đề tài mang tính ứng dụng cao, thể hiện tư duy nhạy bén và tinh thần trách nhiệm với xã hội.

Một trong những đề tài được chú ý là “Hộp ươm mầm thông minh với tích hợp từ trường và hệ thống ánh sáng phổ điều chỉnh” của nhóm tác giả Nguyễn Minh Châu. Chia sẻ về sáng kiến này, Minh Châu cho biết: "Đề tài của chúng em nghiên cứu về ảnh hưởng của từ trường và ánh sáng đối với sự nảy mầm của thực vật, cụ thể là cây giá đỗ. Dựa trên nguyên lý từ trường kích thích sự nảy mầm và phát triển sinh trưởng, chúng em đã thiết kế một hộp ươm mầm thông minh tích hợp từ trường tĩnh 140 microtesla và hệ thống đèn LED phổ ánh sáng. Kết quả cho thấy thiết bị này giúp tăng tỉ lệ nảy mầm và rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây."

Nhà trường đã hỗ trợ các em từ việc lên ý tưởng, xây dựng đề tài, đến luyện tập cách thuyết trình và phản biện trước hội đồng giám khảo.

Sáng chế này không chỉ thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp mà còn góp phần giải quyết vấn đề tăng năng suất cây trồng, đáp ứng nhu cầu đời sống dân sinh. Chính đề tài này đã mang về 1 trong 4 Huy chương Vàng và Giải Đặc biệt danh giá dành cho khối THCS, minh chứng cho giá trị thực tiễn cao của một sáng kiến gần gũi.

Những đề tài vì tương lai bền vững

Không chỉ dừng lại ở nông nghiệp, học sinh còn quan tâm đến những vấn đề mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu và môi trường. Đề tài “Tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để tạo vật liệu nano tiên tiến - góp phần giảm thiểu rác thải, hướng đến nền nông nghiệp bền vững” của một nhóm khác đã mang đến một giải pháp sáng tạo, góp phần vào việc xây dựng một nền nông nghiệp xanh và sạch hơn.

Cùng với đó, vấn đề xâm nhập mặn ở các vùng ven biển, hệ quả nghiêm trọng của biến đổi khí hậu cũng được học sinh trăn trở và tìm cách giải quyết. Đề tài “Hệ thống theo dõi và kiểm soát xâm nhập mặn tại vùng ven biển” của nhóm Trí Dũng, Hoàng My, Gia Khiêm, Anh Khôi đã thể hiện sự quan tâm của thế hệ trẻ với các vấn đề môi trường, đồng thời đưa ra một giải pháp công nghệ thiết thực, kịp thời.

Đề tài được Ban tổ chức đánh giá cao là “Nghiên cứu mô hình tế bào thần kinh để phục vụ cho các bước thử nghiệm dược chất bảo vệ não - đặt nền móng cho y học phục hồi thần kinh”

Đặc biệt, một đề tài được Ban Tổ chức đánh giá rất cao là “Nghiên cứu mô hình tế bào thần kinh để phục vụ cho các bước thử nghiệm dược chất bảo vệ não – đặt nền móng cho y học phục hồi thần kinh” của nhóm tác giả Lê Ngọc Kỳ, Đặng Mai Trang. Đây là đề tài đòi hỏi tư duy cao, cần sự hỗ trợ từ ngành y học hiện đại. Lê Ngọc Kỳ, học sinh lớp 11B chia sẻ: "Con cảm ơn các thầy, cô đã tạo điều kiện cho con có một môi trường được nghiên cứu, trải nghiệm, tiếp cận với những công nghệ sinh học tiên tiến, hiện đại. Điều này giúp con khẳng định, đề tài này đem lại hữu ích cho cuộc sống và xã hội."

Hỗ trợ toàn diện từ nhà trường và gia đình

Để có những thành công rực rỡ này, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các học sinh không thể tách rời sự quan tâm, đầu tư nghiêm túc của nhà trường, sự dẫn dắt tận tâm của giáo viên và động viên của gia đình.

Để đạt được những thành công rực rỡ là sự nỗ lực không ngừng của các học sinh và sự đầu tư nghiêm túc của nhà trường, sự dẫn dắt tận tâm của giáo viên.

Cô Nguyễn Thị Mai Anh, giáo viên Trường THCS & THPT Đào Duy Từ cho biết: "Chúng tôi nhận thấy WICO là một sân chơi quý giá cho học sinh từ cấp THCS đến THPT. Khi tham gia cuộc thi này, các em có cơ hội tiếp xúc với bạn bè quốc tế, được tìm tòi, nghiên cứu khoa học một cách chuyên sâu. Nhà trường đã chỉ đạo hỗ trợ các em từ việc lên ý tưởng, xây dựng đề tài, đến luyện tập cách thuyết trình và phản biện trước hội đồng giám khảo. Đây là quá trình giúp các em phát triển không chỉ kiến thức mà còn cả kỹ năng mềm, kỹ năng xã hội."

Sự đồng hành của giáo viên và nhà trường đã giúp các em tự tin trình bày đề tài và phản biện trước hội đồng giám khảo quốc tế bằng tiếng Anh, thể hiện tư duy khoa học, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng ngoại ngữ vượt trội.

Khởi đầu cho một tương lai rạng rỡ

Sự đồng hành của giáo viên và nhà trường giúp các em tự tin trình bày đề tài và phản biện trước hội đồng giám khảo quốc tế bằng tiếng Anh.

GS.TS. Hà Huy Bằng - Chủ tịch HĐQT Hệ thống Giáo dục Đào Duy Từ cho biết: "Những huy chương và giải thưởng là tiền đề để các em tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về đề tài của mình, từ đó có thể áp dụng vào cuộc sống. Đặc biệt, các đề tài có ý nghĩa dân sinh cao, có thể ứng dụng trong cuộc sống, nhất là trong lĩnh vực công nghệ sinh học, mang lại hiệu quả và năng suất cao hơn."

Thành tích xuất sắc tại WICO 2025 không chỉ là niềm tự hào của Trường THCS&THPT Đào Duy Từ, mà còn góp phần tô thắm thêm thành tích học tập ngày càng cao của các thế hệ học sinh Phú Thọ. Quan trọng hơn, những huy chương và giải thưởng này tạo động lực và truyền cảm hứng cho các thế hệ học sinh tiếp theo, khuyến khích các em tự tin chinh phục những đỉnh cao tri thức mới. Hành trình của những nhà khoa học trẻ Đất Tổ mới chỉ bắt đầu, nhưng đã mở ra một tương lai tươi sáng, hứa hẹn nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Ngọc Thắng