Tuyên 1 án tử hình, 6 chung thân đối với các bị cáo mua bán, tàng trữ trái phép hơn 29 bánh heroin

Sau gần 20 ngày diễn ra phiên xét xử sơ thẩm, sáng 3/9, TAND tỉnh đã tuyên án đối với 68 bị cáo trong vụ án mua bán, tàng trữ trái phép hơn 29 bánh heroin.
Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa tuyên bản án.
Theo đó TAND tỉnh đã tuyên 1 án tử hình, 6 án chung thân; 14 bị cáo nhận án tù 20 năm; 13 bị cáo nhận mức án từ trên 10 năm; các bị cáo còn lại nhận bản án dưới 10 năm. Trong đó, 63 bị cáo nhận án phạt về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; 5 bị cáo nhận án phạt về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.
Tại phiên tòa xét xử, các bị cáo hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai của các bị cáo phù hợp với biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang, với vật chứng thu giữ, lời khai người làm chứng, kết quả giám định, biên bản đối chất, đối chiếu sao kê tài khoản tại ngân hàng và giao dịch qua mạng viễn thông... đủ cơ sở xác định các bị cáo phạm tội như cáo trạng truy tố.
Hội đồng xét xử vụ án.
Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Nguyễn Quang Vũ cho biết, hành vi liên quan đến việc tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần phải xử lý nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung, đồng thời thể hiện thái độ kiên quyết của Nhà nước trong cuộc đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy. Đã có nhiều vụ án được đưa ra xét xử và có hình phạt nghiêm khắc nhưng tình hình mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn vẫn còn diễn ra. Vì vậy, phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Bị cáo Nguyễn Thành Long tại phiên tòa.
Hội đồng xét xử tuyên án tử hình đối với Nguyễn Thành Long, sinh năm 1976, ở xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, nay trú tại xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ. Còn lại, có 6 bị cáo phải nhận án chung thân; 14 bị cáo nhận án tù 20 năm; 13 bị cáo nhận mức án trên 10 năm; các bị cáo còn lại nhận nhận mức án dưới 10 năm tù.
Theo cáo trạng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, khoảng 10h45' ngày 24/4/2024, tại xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang Hoàng Văn Thụ, sinh năm 1977, ở xã Vân Bán, tỉnh Phú Thọ, về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, vật chứng thu giữ 0,830g heroin. Mở rộng, điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định có 67 đối tượng là đồng phạm với Hoàng Văn Thụ.
Công tác bảo đảm an ninh cho phiên tòa được tiến hành chặt chẽ.
Quá trình điều tra, xác định, bị cáo Nguyễn Thành Long, sinh năm 1976, ở xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, nay trú tại xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ mua bán 29 bánh ma túy Heroine có tổng khối lượng hơn 9,3kg ma túy, 270.000 viên ma túy hồng phiến có tên Methamphetamine, tổng khối lượng hơn 27,7kg và nhiều loại ma túy tổng hợp khác. Đây là chuyên án lớn mà Công an tỉnh Phú Thọ đã bóc tách và bắt gọn cả đường dây.
