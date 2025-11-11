Thể thao
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

U17 Indonesia làm nên lịch sử với chiến thắng đầu tiên tại World Cup

Bóng đá Indonesia vừa trải qua một cột mốc đáng nhớ khi đội U17 của họ lần đầu tiên giành chiến thắng trong lịch sử các kỳ World Cup.

Sau hai thất bại liên tiếp trước Zambia và Brazil, thầy trò HLV Nova Arianto bước vào trận cuối vòng bảng gặp U17 Honduras với tinh thần quyết tâm cao.

Cả hai đội đều sở hữu sức mạnh tương đồng, tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn nhưng hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào.

U17 Indonesia làm nên lịch sử với chiến thắng đầu tiên tại World Cup

Đội hình xuất phát của U17 Indonesia

Sang hiệp hai, Darell Oliva của U17 Honduras phạm lỗi trong vòng cấm, mang về cho Indonesia một quả phạt đền. Evandra Florasta không bỏ lỡ cơ hội, mở tỷ số 1-0 ở phút 52.

Tuy nhiên, chỉ hai phút sau, Putu Panji phạm lỗi trong khu vực cấm địa, khiến Honduras được hưởng phạt đền và Luis Suazo đã tận dụng thành công để gỡ hòa 1-1.

Không chấp nhận chia điểm, Fadly Alberto tỏa sáng ở cuối trận với pha lập công quyết định, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng xứ vạn đảo.

Đây không chỉ là chiến thắng đầu tiên của U17 Indonesia tại một kỳ World Cup, mà còn là trận thắng đầu tiên của bất kỳ đội Đông Nam Á nào trong lịch sử U17 World Cup.

Thành tích này giúp Indonesia mở ra cơ hội vượt qua vòng bảng, khi 8/12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ được đi tiếp.

Trong bối cảnh bóng đá xứ vạn đảo vẫn đang mòn mỏi chờ ngày góp mặt tại World Cup cấp độ đội tuyển quốc gia, chiến thắng này là nguồn cảm hứng lớn cho thế hệ trẻ Indonesia và cả khu vực Đông Nam Á.

Nguồn vietnamnet.vn


Nguồn vietnamnet.vn

 Từ khóa: Chiến thắng World cup Đầu tiên khu vực Đông Nam Á Lịch sử Bóng đá Indonesia Đội tuyển quốc gia Honduras Thành tích Vòng bảng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long