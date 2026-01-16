U23 Việt Nam quyết tâm phá bỏ lời nguyền trước UAE

Từng có duyên đối đầu với nhau tới 8 lần nhưng U23 Việt Nam chưa từng đánh bại được UAE.

U23 Việt Nam đang hướng tới lần đầu tiên đánh bại được UAE

Lịch sử giải U23 châu Á sau 7 kỳ tổ chức đã ghi nhận sự thống trị của các cường quốc, trong đó U23 Hàn Quốc là đội duy nhất duy trì thành tích luôn góp mặt tại tứ kết. U23 Việt Nam cùng với Australia, UAE và Jordan cũng đã khẳng định vị thế của mình với lần thứ 4 lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất. Đáng chú ý, giải năm nay còn chứng kiến bước ngoặt của U23 Trung Quốc khi họ có lần đầu tiên vượt qua vòng bảng, tạo nên luồng gió mới cho vòng knock-out.

U23 Việt Nam bước vào tứ kết với tư cách là đội bóng tạo nên cú sốc lớn nhất giải đấu. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã thiết lập cột mốc vô tiền khoáng hậu khi toàn thắng cả 3 trận vòng bảng trước Jordan, Kyrgyzstan và đặc biệt là biến chủ nhà Ả Rập Xê Út thành cựu vương. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự các giải đấu cấp châu lục (từ cấp độ U17 đến ĐTQG), một đội tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng với ngôi đầu bảng cùng số điểm tuyệt đối.

Thách thức tiếp theo của “Chiến binh Sao Vàng” chính là U23 UAE, đội bóng về nhì bảng B. Dưới sự dẫn dắt của HLV Marcelo Broli – chiến lược gia từng đưa U20 Uruguay lên ngôi vô địch World Cup U20 năm 2023, UAE vẫn là một thế lực đáng gờm. Dù vòng bảng họ thi đấu chưa thực sự bùng nổ khi chỉ giành được 4 điểm, nhưng đẳng cấp của đại diện Tây Á là điều không thể phủ nhận.

Lịch sử đối đầu đang là một “bóng ma” tâm lý mà U23 Việt Nam cần vượt qua. Trong 8 lần chạm trán trước đây, chúng ta chưa từng biết đến mùi chiến thắng trước UAE (hòa 4, thua 4). Từ những thất bại đáng tiếc tại ASIAD 2014, 2018 cho đến các trận thua đậm ở những chuyến giao hữu gần nhất năm 2022 và 2023, UAE luôn cho thấy sự khắc rơ đối với lối chơi của các cầu thủ Việt Nam.

Tuy nhiên, với phong độ hủy diệt hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang tràn đầy tự tin để viết lại lịch sử. Việc được thi đấu vào khung giờ muộn (22h30 giờ Hà Nội ngày 16/1) nhờ ngôi nhất bảng A là một lợi thế không nhỏ giúp các cầu thủ duy trì nền tảng thể lực sung mãn nhất. Người hâm mộ đang kỳ vọng vào một kế hoạch tác chiến hoàn hảo để phá bỏ “cái dớp” chưa từng thắng UAE suốt 24 năm qua.

Theo lịch trình, vòng tứ kết sẽ được chia làm hai ngày thi đấu đầy kịch tính. Ngày 16/1 là cuộc đối đầu giữa Việt Nam - UAE và Nhật Bản - Jordan. Sau đó một ngày, hai tấm vé bán kết cuối cùng sẽ được xác định sau các cặp đấu giữa Uzbekistan - Trung Quốc và màn đại chiến giữa Australia - Hàn Quốc. Tất cả hứa hẹn sẽ mang đến những bữa tiệc bóng đá đỉnh cao cho người hâm mộ châu Á.

Nguồn thethao247