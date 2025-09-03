U23 Yemen giành 3 điểm đầu tiên tại Bảng C, vòng loại U23 châu Á 2026

Chiều 3/9, tại Sân vận động Việt Trì diễn ra trận thi đấu đầu tiên tại Bảng C Vòng loại U23 châu Á 2026 giữa 2 đội U23 Yemen và đội U23 Singapore.

U23 Yemen mang đến thế trận áp đảo trước U23 Singapore trong hiệp 1

Bước vào giải đấu này, U23 Yemen mang đến một đội hình mạnh với nhiều gương mặt từng khoác áo đội tuyển quốc gia và được tập huấn kỹ lưỡng, chất lượng tại UAE. Ngược lại, U23 Singapore phải đối mặt với nhiều thách thức bởi đội hình còn trẻ, thiếu kinh nghiệm và là đội bóng duy nhất không tham dự Vòng chung kết U23 Đông Nam Á 2025.

Bước sang hiệp hai, U23 Singapore chủ động chơi tấn công để tìm kiếm cơ hội ghi bàn

Sau tiếng còi khai cuộc, U23 Yemen mang đến thế trận áp đảo trước U23 Singapore trong hiệp một. Phút 17, U23 Singapore mắc sai lầm. Cầu thủ Suhaimi phạm lỗi với Masnom trong vòng cấm và khiến đội nhà chịu quả phạt đền. Al-Turaiqi không đánh bại được thủ môn của U23 Singapore ở chấm 11m. Tuy nhiên Ebrahim đã kịp băng đến đá bồi, mở tỷ số trận đấu.

Thi đấu dưới thời tiết nắng nóng khiến các cầu thủ mất nhiều thể lực hơn

Phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, U23 Yemen có bàn thắng nhân đôi cách biệt nhờ cú sút phạt từ chấm 11m của cầu thủ số 9 Abdulaziz Masnom. Kết thúc hiệp 1, U23 Yemen tạm dẫn trước U23 Singapore với tỷ số 2 - 0.

Bước sang hiệp hai, U23 Yemen chơi chậm lại. Họ không còn tạo ra thế trận áp đảo. Trong khi đó, U23 Singapore chơi rất bế tắc. Tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung của hàng thủ U23 Yemen đã khiến họ nhận bàn thua. Phút 80, Louka nỗ lực khống chế bóng, sau đó dứt điểm quyết đoán làm tung lưới U23 Yemen.

Những phút cuối trận đấu, các cầu thủ U23 Singapore dâng lên tấn công với hy vọng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa song không thể chiến thắng được thủ thành của U23 Yemen.

Tỷ số chung cuộc U23 Yemen 2-1 U23 Singapore, Kết quả này giúp U23 Yemen tạm vươn lên ngôi đầu bảng C.

Huấn luyện viên trưởng đội U23 Singapore Kosei Nakamura trả lời họp báo sau trận đấu

Tại buổi họp báo sau trận đấu, Huấn luyện viên trưởng đội U23 Singapore Kosei Nakamura chia sẻ: “Chúng tôi chưa thực sự hài lòng với màn trình diễn trong hiệp 1, nhưng sang hiệp 2 toàn đội đã có sự cải thiện rõ rệt và tìm được bàn thắng. Dù kết quả cuối cùng là thất bại nhưng đó cũng là tín hiệu tích cực cho bóng đá Singapore trong tương lai”.

Ông Kosei Nakamura cho biết, ông U23 Singapore sẽ phải tìm ra đấu pháp hợp lý nhất để hướng đến một kết quả tốt hơn trong lần đối đầu tới với đội tuyển U23 Việt Nam.

Huấn luyện viên trưởng đội U23 Yemen Amin Al Suneini nhận định: Đây là một trận đấu khó khăn bởi tất cả các đội đều đặt mục tiêu giành vé đi tiếp. Với chiến thắng hôm nay, tôi thấy hoàn toàn hài lòng. Tuy vậy, chúng tôi vẫn cần cải thiện về sự tập trung và khả năng kiểm soát trận đấu. Chúng tôi sẽ theo dõi kỹ trận đấu giữa Việt Nam và Bangladesh, từ đó phân tích để xây dựng đấu pháp hợp lý nhất cho cuộc đối đầu tiếp theo với Bangladesh...

Nhóm Phóng viên