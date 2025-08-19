U9 Phú Thọ vào Tứ kết Giải bóng đá U9 toàn quốc năm 2025

Chiều 19/8, Đội U9 Phú Thọ đã bước vào trận đấu ở vòng 1/8- Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup năm 2025 gặp đối thủ mạnh là H.Y.S Hà Nội. Các cầu thủ Đất Tổ đã tạo nên một trận cầu đầy cảm xúc và bất ngờ khi ghi tên mình vào chơi ở vòng Tứ kết.

Việc gặp U9 H.Y.S Hà Nội (Trung tâm đào tạo bóng đá Hanoi Youth Soccer) - một đội bóng được đánh giá rất cao ở vòng loại trực tiếp được đánh giá là một thử thách không hề dễ cho các cầu thủ U9 Phú Thọ. Ở vòng bảng, H.Y.S Hà Nội đã thắng rất thuyết phục 6-0 trước Lâm Đồng và 3-1 trước Bà Rịa- Vũng Tàu, họ chỉ thua sít sao 0-1 trước ứng cử viên vô địch là Sông Lam Nghệ An.

U9 Phú Thọ (áo đỏ) đã có trận đấu cực kỳ xuất sắc trước đối thủ mạnh là U9 H.Y.S Hà Nội. (Ảnh: Gia Hân)

Dù vậy, các cầu thủ U9 Phú Thọ cũng không có gì để sợ hãi trước đối thủ khi cũng đã có một vòng bảng rất thành công. Cả 2 đội đã chủ động nhập cuộc chắc chắn trong cuộc đối đầu này, một số cơ hội được tạo ra bởi cả 2 bên nhưng không có bàn thắng nào được ghi trong 20 phút thi đấu của hiệp 1. Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn khá cân bằng. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thi đấu thứ 33, từ quả đá biên bên phần sân nhà của Phú Thọ, bóng được treo bổng vào khu vực gần khung thành của H.Y.S Hà Nội. Cầu thủ mang áo số 3 Hoàng Hồng Quân bên phía Phú Thọ có cú đánh đầu chính xác, bóng lọt qua 2 chân thủ môn bên phía H.Y.S Hà Nội và đi vào lưới.

U9 Phú Thọ sẽ đối đầu với U9 Ban Mê Ngọc Hùng vào chiều 21/8 ở vòng Tứ kết. (Ảnh: Gia Hân)

Sau bàn mở tỷ số, các cầu thủ U9 Phú Thọ tiếp tục chủ động chơi chắc chắn. Mặc dù H.Y.S Hà Nội đã rất nỗ lực để tấn công, một loạt cơ hội được tạo ra trong 1 phút cuối cùng cho đội bóng áo xanh, thế nhưng, hàng phòng ngự của U9 Phú Thọ vẫn đứng vững trước mọi sóng gió. Khi tiếng còi mãn cuộc từ trọng tài vang lên, ban huấn luyện và các cầu thủ U9 Phú Thọ ôm trầm lấy nhau ăn mừng chiến thắng cùng tấm vé lọt vào vòng Tứ kết. Đây cũng được coi là bất ngờ lớn nhất ở Vòng 1/8 của Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2025.

Khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên của U9 Phú Thọ ôm trầm lấy cầu thủ Hoàng Hồng Quân (số 3) - người ghi bàn duy nhất của trận đấu để mang về tấm vé vào Tứ kết cho U9 Phú Thọ (Ảnh: Gia Hân)

Ở trận Tứ kết sẽ diễn ra vào chiều ngày 21/8, các cầu thủ U9 Phú Thọ sẽ chạm trán với U9 Ban Mê Ngọc Hùng, đội đã loại đương kim vô địch Gia Bảo Hải Dương sau loạt luân lưu nghẹt thở với tỷ số 5-4. Trong khi đó, 3 trận Tứ kết khác sẽ là những cuộc chạm trán giữa U9 Công an Hà Nội gặp U9 Câu lạc bộ Hà Nội, U9 Thuận An Bình Dương gặp U9 Việt Hùng Thanh Hóa và U9 Văn Tâm Đồng Nai gặp U9 Sông Lam Nghệ An.

Huy Trần